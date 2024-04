video suggerito

Processo strage di Erba, domani nuova udienza per la richiesta di revisione per la condanna di Rosa e Olindo Domani 16 aprile accusa e difesa torneranno davanti ai giudici della Corte d’Appello di Brescia per la seconda udienza di revisione della condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la Strage di Erba. A parlare saranno i legali della coppia condannata nel 2011, per convincere i giudici che ci sono nuove prove per riaprire il caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La strage di Erba torna in aula al Tribunale di Brescia. Domani martedì 16 aprile, infatti, è in programma una nuova udienza per la richiesta di revisione per la condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Sarà proprio il giorno della difesa dei due coniugi, già condannati in via definitiva e in carcere dal gennaio 2007. Il procedimento giudiziario aperto nel marzo scorso, infatti, era stato rinviato al 16 aprile dal presidente del Collegio della Corte d'Appello di Brescia, Antonio Minervini, su richiesta dei legali di Olindo e Rosa per preparare meglio una risposta al pg e all'avvocato generale che invece sono intervenuti nella prima udienza.

Domani la seconda udienza di revisione dopo il primo rinvio

Domani dunque accusa e difesa torneranno davanti ai giudici della Corte d’Appello di Brescia per la seconda udienza di revisione della condanna per la Strage di Erba, avvenuta l’11 dicembre 2006 e costata la vita a Raffaella Castagna, al figlio il picolo Youssef Marzouk di due anni, alla madre Paola Galli e alla vicina di casa Valeria Cherubini. Si tratta del proseguimento dell'udienza del 1 marzo scorso in cui hanno parlato il pg di Brescia Guido Rispoli e l'avvocato dello Stato Domenico Chiaro. Per l'avvocatura dello Stato "la richiesta di revisione è inammissibile", mentre per il procuratore generale è "impossibile ribaltare le prove".

Cosa succederà domani: Rosa e Olindo tornano in aula

Nella seconda udienza per la richiesta di revisione per la condanna di Rosa e Olindo a parlare saranno i legali della coppia condannata nel 2011, per convincere i giudici su quali prove o nuove testimonianze ammettere e quindi riaprire il caso. "Il pg e l'avvocato dello Stato di Brescia sono entrati nel merito delle prove per sostenerne l'inammissibilità nella prima udienza. Significa che tanto inammissibili non sono", hanno spiegato i legali della coppia aggiungendo: "Lo dimostreremo il 16 aprile". Probabile la presenza della coppia, che era appara in aula anche nella passata udienza chiedendo però alla Corte di non essere ripresa in foto e video.

Quali sono le possibili alternative dopo l'udienza

Dopo aver ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la Corte d’Appello di Brescia dovrà valutare se l’istanza di revisione della condanna per la strage di Erba è ammissibile. Le nuove prove presentate dalle difese vertono molto sulle consulenze prodotte, che metterebbero in discussione l’attuale impianto accusatorio, sulla base di nuove valutazioni che fondano su conoscenze scientifiche, tecnologiche e metodologiche sviluppate dopo il 2010 e quindi più aggiornate ed attendibili rispetto a quelle utilizzate in sede di indagine e sulla base dell’introduzione di nuove testimonianze o sull’analisi di elementi già in essere ma non considerati e valutati dalle Corti di merito. Per l'accusa, invece, non c'è nessuna nuova prova concreta perché tutte le piste sono state analizzate e la colpevolezza degli imputati accertata senza dubbio.