video suggerito

Temptation Island, Filippo Bisciglia rompe il silenzio sulla barca affondata: il racconto dell’incidente Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio sull’incidente avvenuto davanti al resort di Temptation Island 2025. Il conduttore del programma ha raccontato la sua versione dei fatti sulla barca affondata nei pressi del Calalandrusa Resort, in Calabria, che avrebbe urtato un relitto sommerso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio sull'incidente avvenuto davanti al resort di Temptation Island 2025. Il conduttore del programma ha raccontato la sua versione dei fatti sulla barca affondata nei pressi del Calalandrusa Resort, in Calabria, che quest'anno ospiterà le coppie protagoniste. I fatti risalgono a inizio giugno e Fanpage.it aveva appreso che le coppie erano già sbarcate nella struttura.

Le parole di Filippo Bisciglia sull'incidente

"Non è successo niente e nessuno si è fatto male", ha spiegato Filippo Bisciglia a proposito dell'accaduto in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni,. Il conduttore ha ironizzato: "Un inizio frizzante, sicuramente porterà fortuna". Le prime ricostruzioni avevano parlato dell'affondamento di una braca utilizzata dalla produzione del programma, che aveva urtato un relitto sommerso e già segnalato dalle cartine nautiche. Una ricostruzione che in parte sembra condividere anche il conduttore, ma precisando di aver assistito alla scena da lontano: "Una volta scesi i ragazzi dal gommoncino, la barca ha urtato un relitto. Mentre stavo presentando le coppie ho visto con la coda dell’occhio che il caicco continuava ad avanzare, perché altrimenti sarebbe affondato, e si è spiaggiato".

Cosa è successo davanti al resort di Temptation Island 2025

Lo scorso 3 giugno, il sito Telemia aveva dato per primo la notizia di un incidente nelle acque di Guardavalle Marina (Catanzaro), difronte al Calalandrusa Resort. Quest'anno è questa la location che ospiterà le coppie della nuova edizione del programma, che nel frattempo sono state annunciate con i primi video di presentazione. Uno yacht utilizzato dalla produzione del programma è affondato e pare che abbia urtato un relitto sommerso, già segnalato nelle cartine nautiche. La Guardia Costiera aveva fatto sapere che erano in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica, ad oggi non ancora del tutto nota.