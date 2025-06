video suggerito

Temptation Island non trasmetterà l'incidente con la barca, i protagonisti erano già sbarcati nei villaggi Le puntate di Temptation Island non mostreranno l'incidente che si è verificato di fronte al Calalandrusa Resort con la barca utilizzata per trasportare nei villaggi i protagonisti della prossima edizione del reality. Fanpage.it ha appreso che le coppie erano già tutte sbarcate e arrivate da Filippo Bisciglia prima che la barca, sulla strada del ritorno, si incagliasse.

Le puntate di Temptation Island 2025 non mostreranno l’incidente che si è verificato di fronte al Calalandrusa Resort – la nuova location scelta dalla produzione – con la barca utilizzata per trasportare nei villaggi i protagonisti della prossima edizione del reality. Fanpage.it ha appreso da fonti vicine al programma che le coppie erano già tutte sbarcate e arrivate sane e salve da Filippo Bisciglia prima che la barca, sulla strada del ritorno, si incagliasse. Nessun ferito chiaramente. Nessuno dei volti che formeranno il cast della prossima edizione dell’attesissimo reality era presente a bordo al momento dell’incidente.

L’incidente avvenuto di fronte al Calalandrusa Resort

Risale a qualche giorno fa la notizia dell’incidente nel quale era rimasta coinvolta l’imbarcazione utilizzata dalla produzione di Temptation Island, verificatosi di fronte alla spiaggia del Calalandrusa Resort, nelle acque di Guardavalle Marina (Catanzaro). Stando alle prime ricostruzioni, la barca avrebbe urtato un relitto per poi restare incastrata di fronte alla spiaggia che costeggia il lussuoso resort. Al momento, sarebbero ancora in corso le operazioni di recupero dello yacht.

Quando comincia Temptation Island 2025

Mancano ormai pochissime settimane al fischio di inizio della nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, appuntamento imprescindibile del palinsesto estivo di Canale5, resta uno tra i più attesi per gli appassionati di piccolo schermo e reality. La messa in onda della prima puntata è prevista per il 3 luglio prossimo, ovviamente in prima serata. Narratore e punto di riferimento delle coppie resta l’ormai consolidato Bisciglia, ormai perfettamente padrone di un format che si è confermato essere un successo anno dopo anno. Nessuna indiscrezione, invece, è trapelata a proposito dell’identità delle coppie e dei single in gioco che sarà svelata solo a ridosso della partenza con i consueti video di presentazione pubblicati attraverso i canali social del programma.