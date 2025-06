Incidente davanti al resort di Temptation Island 2025, è affondata una barca del programma: cosa è successo

video suggerito

Incidente davanti al Calalandrusa Resort, location della prossima edizione di Temptation Island 2025. Stando a quanto riportano le emittenti locali, nelle acque di Guardavalle Marina (Catanzaro) è affondata una barca utilizzata dalla produzione del programma. Nessuno ferito, ma danni economici all'imbarcazione.

A cura di Elisabetta Murina

Incidente davanti al Calalandrusa Resort, location della prossima edizione di Temptation Island 2025. Stando a quanto riporta Telemia, la prima a dare la notizia, nelle acque di Guardavalle Marina (Catanzaro) è affondata una barca utilizzata dalla produzione del programma, in partenza il 3 luglio su Canale 5. Al momento non è ancora nota la dinamica dell'accaduto, ma pare che il lussuoso yacht abbia urtato un relitto sommerso, già segnalato nelle cartine nautiche. La Guardia Costiera, contattata da Fanpage.it, ha fatto sapere che sono in corso accertamenti da parte degli uffici marittimi competenti.

Cosa è successo davanti al resort di Temptation Island

Stando alle prime ricostruzioni, la barca in questione avrebbe sostato per alcuni giorni presso il porto di Roccella Jonica, per poi salpare in direzione di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Si trova in questa località il Calalandrusa Resort, che ospiterà la prossima edizione del programma di Canale 5, in partenza il prossimo 3 luglio. A poche centinaia di metri dalla costa, lo yacht avrebbe urtato un relitto sommerso già segnalato nelle cartine nautiche e questo avrebbe causato l'affondamento dell'imbarcazione. Al momento però si tratta di una prima ipotesi e le dinamiche dell'incidente non sono note con certezza. A intervenire sul posto la Guardia Costiera di Roccella Jonica e di Soverato, che sta procedendo con alcuni accertamenti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma ci sarebbero stati solo danni materiali di vasta entità. Lo yacht sarebbe stato usato per trasportare i protagonisti del programma durante le uscite in barca fuori dal villaggio.