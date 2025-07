Temptation Island 2025, anticipazioni 24 luglio: l’esito del falò tra Sonia e Simone, Lucia vicina al single Andrea

Cosa succederà nella quinta puntata di Temptation Island 2025 in onda giovedì 24 luglio. Stasera scopriremo l’esito del falò di confronto tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti. Nel frattempo, Lucia entra sempre più in confidenza con il single Andrea, il suo fidanzato Rosario scoppia in lacrime. Tutte le anticipazioni.

Cosa succederà nella quinta puntata di Temptation Island 2025 in onda giovedì 24 luglio. Stasera scopriremo l'esito del falò di confronto tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti. Nel frattempo, Lucia Ilardo entra sempre più in confidenza con il single Andrea, il suo fidanzato Rosario Guglielmi scoppia in lacrime. Tutte le anticipazioni.

Temptation Island 2025, anticipazioni della puntata di giovedì 24 luglio

Questa sera, un nuovo falò di confronto porterà una coppia a un bivio definitivo: si tratta di Simone Margagliotti e Sonia Barrile. Quest'ultima ha visto un bacio tra il suo fidanzato e la single Rebecca, motivo per cui aveva deciso di chiedere un confronto immediato. Inoltre, secondo le anticipazioni diffuse sui canali ufficiali del programma, un risvolto inaspettato cambierà completamente le carte in tavola. Lucia si avvicinerà sempre di più al single Andrea e il fidanzato Rosario scoppierà in un pianto nel capanno. Angelo confesserà a una single il suo interesse: "Non sto mentendo sul fatto che tu mi piaccia", le parole. Come reagirà la fidanzata Maria Concetta?

Per quanto riguarda la coppia formata da Valentina a Antonio, lei si avvicinerà al single Francesco e lui, convocato nel capanno, non prenderà bene le immagini, tanto da fuggire via verso la spiaggia, spingendo gli altri fidanzati a chiedersi dove sia finito. Valerio ammetterà che la sua fidanzata Sarah non gli manchi e lei scoppierà in lacrime. Emozioni forti, colpi di scena, scelte difficili: chi uscirà insieme?

Quando va in onda l'ultima puntata del reality

L'ultima puntata di Temptation Island 2025 andrà in onda la prossima settimana. Precisamente, giovedì 31 luglio, giorno in cui si scoprirà il destino di tutte le coppie che avevano deciso di partecipare e mettere in gioco i loro sentimenti. Prima di quel momento, però, il programma andrà in onda con altri due appuntamenti: uno è previsto per martedì 29 luglio, mentre l'altro per mercoledì 30.