Temptation Island 2025 chiude con tre prime serate consecutive: quando vanno in onda e a che ora

Un finale in grande stile quello di Temptation Island 2025. Le ultime tre puntate del reality condotto da Filippo Bisciglia andranno in onda la prossima settimana, in prima serata, per tre sere consecutive: quelle di martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio. Ecco il calendario completo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un finale in grande stile quello di Temptation Island 2025. Le ultime tre puntate del reality condotto da Filippo Bisciglia andranno in onda la prossima settimana, in prima serata, per tre sere consecutive: quelle di martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio. Attesi nel villaggio falò di confronto e colpi di scena.

Temptation Island 2025 in onda per tre sere consecutive

La prossima settimana, Mediaset propone un’operazione mai tentata prima d’ora, con tre appuntamenti consecutivi di Temptation Island, che andrà eccezionalmente in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5. Sono quattro, dunque, gli appuntamenti complessivi che mancano alla fine di questa stagione, che fin dalla prima puntata ha raggiunto picchi di ascolti mai registrati prima. Ecco il calendario completo delle prossime puntate:

Giovedi 24 luglio quinta puntata

Martedì 29 luglio sesta puntata

Mercoledì 30 luglio settima puntata

Giovedì 31 luglio puntata finale

Cosa accadrà nelle prossime puntate

I prossimi appuntamenti porteranno i telespettatori al cuore delle storie delle cinque coppie rimaste nei cillaggi, tra emozioni forti, relazioni messe alla prova, decisioni difficili e confronti carichi di intensità. Tra i falò di confronto più accesi, quello di Simone e Sonia B, che andrà in onda oggi, giovedì 24 luglio, dopo un tradimento da parte del fidanzato con la single Rebecca. Partito lo scorso 3 luglio, Temptation Island ha registrato ascolti record fin dalla prima puntata, con un coinvolgimento altissimo anche sui social, dove ha dominato le conversazioni online settimana dopo settimana.

Il dubbio sulla puntata "un mese dopo"

Nel frattempo, Fanpage apprende da fonti vicine alla produzione che la puntata del programma in cui si aggiorna il pubblico sugli sviluppi delle coppie a un mese dalla fine dai falò di confronto potrebbe non essere trasmessa in televisione. Se così fosse, si tratterebbe di una decisione presa già lo scorso anno, quando i contenuti post-reality furono resi disponibili esclusivamente su Witty Tv.