Temptation Island 2023, anticipazioni seconda puntata del 3 luglio: falò anticipati, scontri e lacrime Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2023, in onda lunedì 3 luglio, svelano che ci saranno due richieste di falò anticipato. Una è quella di Isabella Recalcati, che ha chiesto di avere un confronto con Manuel Marascio.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 3 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island 2023. Le anticipazioni ufficiali promettono una serata particolarmente scoppiettante, dove alcune coppie metteranno seriamente in discussione il loro rapporto. Come facilmente intuibile, si partirà dalla richiesta di Isabella Recalcati di avere un falò di confronto con Manuel Marascio. Ma anche Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittoria e Daniele, Francesca e Manuel, Alessia e Federico e Perla e Mirko avranno tanto da raccontare.

Il falò di confronto chiesto da Isabella a Manuel

Nella prima puntata di Temptation Island, gli spettatori hanno assistito alla richiesta di un falò di confronto da parte di Isabella al fidanzato Manu. Lo sfogo del giovane non è passato inosservato:

Ti fa sempre capire che non vali niente. Ci sono stati mesi in cui arrivavo agli ultimi giorni senza un euro, perché mi sentivo di doverle dare tutto quello che avevo. Io non contavo più niente, era tutto per lei.

Dal canto suo, Isabella si è detta "arrabbiata" e "delusa" e ha chiesto un falò di confronto. Le anticipazioni mostrano la reazione di Manu, quando Filippo Bisciglia lo informa dell'esigenza della sua fidanzata di avere subito un faccia a faccia con lui:

Io voglio uscire da qua e risolverla, ma così, dopo tre giorni…Cosa ho detto che non va? Io ho detto tutto quello che è successo. Ho detto la verità. Dovevo farlo. Cosa si aspettava, che dicessi bugie? Non ho parole. Sicuramente quello che ho detto, non può farle piacere. Però è la verità, è quello che lei dice, perché dovrei nasconderlo? Che sono venuto qua a fare? Incredibile. Cosa abbiamo risolto?

Nella puntata in onda lunedì 3 luglio scopriremo se Manuel accetterà di incontrare la fidanzata al falò di confronto.

Altri falò in arrivo e lo sconforto di Alessia

Filippo Bisciglia ha anticipato: "Anche Alessia e Davide arriveranno a un momento cruciale del loro percorso". Infatti, in alcune immagini tratte dalla seconda puntata, si vede Alessia in preda allo sconforto che confida a un tentatore: "Sono sprecata per stare con lui". E Davide commenta: "Se lei non riesce a trattenersi davanti a tutta Italia, figurati quando le telecamere non ci sono che caz** può fare". Ricordiamo che l'uomo fa fatica a perdonarla dopo avere scoperto che lei aveva una relazione parallela da due anni.

Verrà concesso ampio spazio anche alle altre coppie. Vittoria, ad esempio, sembra intenzionata ad avere un confronto con il fidanzato Daniele. E non mancheranno i colpi di scena. Filippo Bisciglia, infatti, annuncerà a una delle fidanzate: "Il tuo fidanzato ha chiesto un falò di confronto immediato". Non resta che attendere lunedì 3 luglio per conoscere tutti i dettagli.