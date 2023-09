Stefania Orlando ha dato della badante a Rosy Chin: l’attacco della ex del Gf Vip La ex Grande Fratello Vip ha puntato il dito contro la coinquilina più in vista nell’edizione del momento dandole della badante. Ecco perché: c’entra la diatriba con Beatrice Luzzi.

Stefania Orlando è una delle tante vip che ha gravitato nell'orbita del Grande Fratello Vip ed è forse per questo che le sue parole contro Rosy Chin, pronunciate nello speciale di Alfonso Signorini Casa Chi, possono fare molto rumore. Ma che cosa ha detto la conduttrice sulla creator di Giallo Zafferano? Tra le frasi che fanno più discutere il fatto di averle dato della badante in difesa di Beatrice Luzzi: "Ma chi glielo ha chiesto?".

Le parole di Stefania Orlando

Stefania Orlando ha voluto difendere Beatrice Luzzi dopo la diatriba che c'è stata proprio con Rosy Chin: "La Luzzi ne esce totalmente vincitrice", ha spiegato. Ma ecco le parole complete di Stefania Orlando sul caso "Beatrice-Rosy":

Beatrice mi piace molto. Ho visto la diatriba con Rosy… e la Luzzi ne esce totalmente vincitrice. L’altra che si è presa questo ruolo di badante della casa: ma chi te l’ha chiesto? Prima fai le cose e poi nessuno deve accettarle a tutti i costi! […] Anche noi avevamo Maria Teresa Ruta che faceva tutto per tutti e veniva puntualmente nominata. Non significa che se cucini per tutti nessuno ti nomina, non devi rimanerci male. E comunque tutti siamo in grado di farci un piatto di pasta quindi non abbiamo bisogno della badante. Perché poi lei decide quello che si mangia e quando… ma che pizza ragazzi, dai!

Il ricordo del suo GfVip

Era la stagione 2020/2021 quando Stefania Orlando ha fatto la sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Molto è cambiato rispetto a quei tempi e adesso la conduttrice fa notare che sono tutti ancora molto legati: "Nonostante le diatribe e le discussioni abbiamo sempre legato tutti nella nostra edizione. Se c’è qualcuno che è sparito o chi mi ha deluso? Non ti dico che mi sento tutti i giorni con tutti, ma i cuoricini sui social ce li mettiamo sempre e ogni tanto ci sentiamo. Le persone con cui ero in contatto dentro la Casa continuano ad essere presenti nella mia vita, non come priva ed è ovvio sarebbe impossibile". E sui ricordi più belli: "Con Tommaso ne abbiamo passate tante. Quando abbiamo cantato Maledetta Primavera, era un momento in cui ci siamo ritrovati. – ha continuato Stefania – Avevamo messo in dubbio il nostro affetto e ci siamo ritrovati, è stato bello ed emozionante. Poi è stato bello il legame che avevo costruito con Giulia e poi brutto quando il legame con Giulia Salemi si è spezzato perché lei era amica di Dayane che era la mia antagonista”.