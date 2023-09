Beatrice Luzzi si sfoga su Rosy Chin dopo la diretta del GF: “Manipolatrice ed egocentrica” Dopo il confronto nella puntata del 18 settembre del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Rosy Chin si sono sfogate su quanto accaduto in diretta. “Non è sincera, è inca**ata perché le ho detto che è egocentrica”, ha detto la prima.

Dopo lo scontro in diretta durante la puntata del 18 settembre del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è sfogata ancora su Rosy Chin. L'attrice, ad Alfonso Signorini, ha detto di soffrire per l'esuberanza e l'egocentrismo della coinquilina, accusandola di essere "troppo teatrale". D'altra parte, la chef italo-cinese è convinta che lei continui a giudicarla.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi post puntata

Dopo la diretta, Beatrice Luzzi si è sfogata con alcuni coinquilini, confermando il pensiero che ha su Rosy Chin, in particolare sulla sua mancanza di sincerità e sul suo egocentrismo. "Ha fatto tutta la carina in puntata e adesso le rode nuovamente il cu*o", ha detto. Poi ha aggiunto: "Per me una che si comporta così non è sincera, però il confronto che abbiamo avuto in puntata mi è piaciuto Ora è inca**ata perché le ho detto egocentrica".

Trovatasi poi sola in cucina, Luzzi ha parlato a voce alta lasciandosi andare a un monologo riferito alla coinquilina Rosy Chin, convinta che sia una abile manipolatrice:

La manipolazione a me non piace, manipolare qualunque persona per portarla alle sue ragioni è un comportamento così banale, da ragazzini delle scuole medie. Non posso abbassarmi a quel tipo di gioco, non posso che contare sull'intelligenza di chi è qui e chi è fuori per capire chi agisce nel bene e chi per proprio interesse.

Le impressioni di Rosy Chin su Beatrice Luzzi

Anche Rosy Chin, finita la puntata, ha avuto modo di parlare di quanto accaduto con Beatrice Luzzi. Sdraiata a letto, ha detto: "Può avermi uccisa, viene e mi dice ‘ah no ci siamo capite'". Angelica Baraldi, seduta con lei, è intervenuta: "Ha visto che ti sei arrabbiata di nuovo dopo il confronto". "Sì, ha detto delle cose che non mi piacciono, quando mi chiedi alleanza per me è già capire".