Sonia Bruganelli sponsorizza Laura Freddi da Dubai e annuncia già il suo ritorno al GF Vip Sonia Bruganelli sponsorizza direttamente da Dubai la sua sostituta per una sera e annuncia che presto tornerà a vestire i panni da opinionista del GF Vip.

A cura di Andrea Parrella

Sonia Bruganelli sarà assente nella puntata di lunedì 3 gennaio del GF Vip. L'opinionista, protagonista di questa edizione insieme ad Adriana Volpe, sarà assente perché in vacanza a Dubai. A sostituirla, come aveva fatto sapere lei stessa nei giorni scorsi, ci sarà Laura Freddi, ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2016 e noto volto Tv. A "raccomandarne" la presenza proprio Bruganelli, che attraverso una serie di storie Instagram da Dubai ha dato alcune anticipazioni su quello che accadrà stasera, ma ha anche confermato, ancora una volta, come la presenza di Laura Freddi sia stata decisa di comune accordo con Signorini e la produzione:

Volevo dirvi che io sono a Dubai, questa sera ci sarà il GF Vip su Canale 5 ma non ci sarò io come opinionista, ci sarà Laura Freddi. Io sono felcissima che ci sia lei, perché è una mia amica e perché secondo me lei che viene dal Grande Fratello e ha fato l'edizione qualche anno fa, vivrà un'emozione forte. Sono contenta. Non ditemi quello che dovrei dire in trasmissione perché non posso, scrivetelo a lei. Io se riesco lo guarderò.

Sonia Bruganelli tornerà presto al GF Vip

In aggiunta, Sonia Bruganelli ha anche lasciato intendere che non ci sono possibilità di una sostituzione definitiva, visto che tornerà a sedere sulla poltrona di opinionista già dalla prossima puntata del reality, alludendo scherzosamente al trucco che chiederà per la serata.

Smentite le voci di addio

Dopo le voci di una possibile sostituzione definitiva e le malelingue che avevano interpretato la scelta di Laura Freddi (ex fidanzata di Paolo Bonolis) come una scelta di Signorini per vendicarsi nei confronti dell'opinionista dopo la lite pre-natalizia, era stata proprio Sonia Bruganelli a smentire ogni indiscrezione, sia relativa a un avvicendamento definitivo con Freddi, sia inerenti una possibile ritorsione nei suoi confronti da parte del conduttore.