‘Sinceramente’ esplode con i balletti in tv: da Uomini e Donne a BellaMà, Annalisa torna tormentone

Sinceramente di Annalisa è già un nuovo tormentone, non solo in radio ma anche in tv. La big del Festival di Sanremo 2024, posizionatasi terza nella classifica finale della kermesse, ha conquistato tutti con la sua musica e Gianni Sperti oggi ha deciso di omaggiarla alzandosi dalla sua poltrona durante il tradizionale ballo al centro dello studio di Uomini e Donne per ballare sulle note della sua canzone. Maria De Filippi ha colto la palla al balzo per ascoltare di nuovo lo stesso brano: "Ballate qui tutti insieme, seguite Gianni". E quello di Sperti non è il solo caso. Anche in Rai, a BellaMà, nella puntata del 19 febbraio, lo studio si è scatenato al ritmo di "Quando quando quando piango Anche se a volte mi nascondo non mi sogno di tagliarmi le vene…".

Può apparire come una coincidenza, ma non lo è. I casi appena citati sono invece il sintomo di come i tormentoni di Annalisa trovino nella traduzione in balletti semplici ed elementari una precisa forma. In questo senso "Sinceramente" è il sequel perfetto del fenomeno ‘Bellissima', che diventò virale su Tik Tok.

Gianni Sperti balla ‘Sinceramente' con i protagonisti di Uomini e Donne

"Che meraviglia questa canzone. Dalla prima volta che l'ho ascoltata la canto dalla mattina alla sera. Lei è molto carina": con queste parole Gianni Sperti ha commentato il brano di Annalisa, Sinceramente, dopo aver accennato qualche passo durante il tradizionale ballo tra i protagonisti di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha così deciso di sfruttare il momento goliardico per chiudere la puntata in maniera insolita, ovvero facendo esibire il Trono Classico e il parterre Over con l'opinionista del dating show – in versione coreografo – sulle note della canzone della sua ex allieva di Amici: "Rimetto la canzone di Nali, seguite i passi di Gianni".

Dopo il ballo, la padrona di casa ha poi scherzato con il tronista Brando: "Bravo, ma a Gianni do un 10". Sinceramente di Annalisa ha dato così vita ad un nuovo siparietto televisivo diventato ora virale su X. Ieri, 19 febbraio, i protagonisti della puntata di BellaMà si sono scatenati sulle note della stessa canzone, al centro dello studio.

I tormentoni di Annalisa: dopo ‘Bellissima' arriva ‘Sinceramente'

La partecipazione di Annalisa a Sanremo 2024 fu annunciata come un successo già prima dell'inizio della kermesse. La cantante, ormai veterana dell'Ariston, ha presentato al Festival un brano che fa ballare tutti con il suo ritmo dance e con un ritornello difficile da dimenticare. Il tormentone del momento appare come un sequel della hit ‘Bellissima' che dopo il lancio entrò nelle case e negli smartphone degli italiani grazie ai balletti di Joey Di Stefano su Tik Tok. E così con ‘Sinceramente' nascono nuovi passi di danza e Annalisa scala ancora le classiche. Il 2024, in più, è un anno particolarmente fortunato per la cantante ligure che dopo 13 anni di carriera – che iniziò proprio grazie a Maria de Filippi, ad Amici – realizza il suo sogno. A maggio terrà il suo primo concerto all'Arena di Verona, un traguardo che ‘sinceramente' merita e che ha raggiunto "anche" grazie al fattore balletto, ormai elemento imprescindibile delle sue hit.

