Sei mesi di Grande Fratello Vip, il successo e lo sfinimento

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si chiude con dopo sei mesi l'edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip (e del Grande Fratello in generale). Mai un reality di questo genere era proseguito per un tempo così lungo, passato dall'autunno all'inverno, sfiorando la primavera, allungando il brodo, riaprendo storie che avevano già raggiunto un epilogo, con una chiusura decisamente inaspettata.

È stato un successo? Sì, lo dicono i numeri, che oggettivamente certificano come questa edizione sia stata una manna dal cielo per Canale 5 ancora di più di quanto fosse riuscita a fare la precedente. Gli ascolti ci dicono di un Alfonso Signorini rafforzato da questa esperienza, nonostante nel corso dei mesi non siano mancate gaffe e momenti controversi. La certificazione aritmetica viene prima di tutto, quando si parla di Tv commerciale questa è la prima regola e uno show che resiste con tale perseveranza per 49 puntate, portandosi appresso un pubblico compatto, mai impoverito ma semmai cresciuto nel tempo, è una sentenza sulla conferma del Grande Fratello Vip anche per la prossima stagione. Insomma: non prendete impegni per settembre.

D'altro canto, quella che si chiude con la puntata del 14 marzo è stata un'edizione che ha definitivamente cambiato i connotati di questo show. L'elemento reality ha ceduto il passo alla soapizzazione della realtà, il programma si è retto interamente su una telenovela sentimentale scritta a tavolino (egregiamente), spolpata fino all'ultima goccia, che ha tenuto incollato il pubblico allo schermo. Ma lo ha contemporaneamente sfinito, spossato, costringendo lo spettatore a rinunciare definitivamente ad ogni pretesa di verità. La spontaneità dei protagonisti al servizio di un canovaccio, la mutazione genetica definitiva di uno show entrato nel nostro quotidiano vent'anni fa, che evidentemente oggi può esistere solo essendo altro da se stesso.