Scontro sul set di Boomerissima tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi, coinvolta Elettra Lamborghini Dai retroscena della registrazione della prima puntata di Boomerissima sarebbe emerso un clima rovente tra Claudia Gerini, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Il momento potrebbe essere stato tagliato e non andare mai in onda.

Boomerissima, il nuovo programma di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi, non è ancora andato in onda ma è pieno di aspettative e fa già parlare di sé. Lo dobbiamo alle anticipazioni di TvBlog, pubblicate da Massimo Galanto, circa una lite che sarebbe stata molto accesa tra i protagonisti di puntata. Ci sarebbero state scintille tra una parte del cast, in particolare tra Tommaso Zorzi (in quota millennial) e Claudia Gerini (in quota boomer). Per capire cosa sia accaduto, per capire se le parti saranno tagliate o meno in fase di montaggio bisognerà ancora aspettare. La prima puntata sarà prevista solo per martedì 10 gennaio alle ore 21.20 su Rai2.

La lite tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini

Secondo quanto riportato da TvBlog, Tommaso Zorzi, alla fine della sua arringa, avrebbe tirato in ballo l'utilizzo di "filtri" utilizzati su TikTok che avrebbero fatto indispettire l'attrice romana. Il confronto è stato molto acceso, sebbene sia rimasto – scrive sempre TvBlog – "entro toni civili". Potrebbe, però, essere escluso o talgiato in toto o in parte in fase di montaggio, anche perché le resistenze tra i due sarebbero proseguite dietro le quinte.

La reazione di Elettra Lamborghini

Secondo TvBlog, la registrazione della prima puntata di Boomerissima – che andrà martedì 10 gennaio alle 21.20 – sarebbe stata caratterizzata da una viva partecipazione da parte di tutti i vip, tra questi anche Francesco Facchinetti. La gara è stata così accesa che pare che persino Elettra Lamborghini, presente nella squadra dei millennial, abbia avuto una reazione molto risentita per aver perso in alcune fasi del gioco.

Come funziona Boomerissima, il nuovo show di Alessia Marcuzzi

Boomerissima, il nuovo show prodotto da Banijay Italia, sarà un contenitore di stampo nostalgico. Sei appuntamenti durante i quali verranno messe a confronto generazioni presenti e passate. Ci saranno esibizioni canore, ospiti sportivo e dello spettacolo, il tutto per rievocare in ogni puntata due anni che hanno lasciato il segno nella storia della tv italiana. L’appuntamento, previsto per il martedì sera, rappresenta l'esordio di Alessia Marcuzzi nel suo nuovo corso televisivo, sulla sponda del servizio pubblico dopo tanti anni al servizio della tv commerciale.