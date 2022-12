Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini nel nuovo show di Alessia Marcuzzi su Rai 2 Stando alle indiscrezioni, per le prime puntate del suo esperimento televisivoAlessia Marcuzzi avrebbe deciso di puntare su Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Popolari sui social, i due sono stati opinionisti dell’Isola dei Famosi, in una edizione non particolarmente fortunata.

A cura di Giulia Turco

Alessia Marcuzzi sta per tornare in tv con il suo attesissimo nuovo show, al via dal 10 gennaio 2023 su Rai 2. Come si vocifera già da tempo si chiamerà Boomerissima e metterà a confronto due generazioni diverse che si troveranno a sfidarsi su temi di cultura e non solo. Per ora la conduttrice si gode le feste prima di ripartire in quarta con il progetto della tv, ad oltre anni di distanza dal suo addio al piccolo schermo.

Anticipazioni sui concorrenti di Boomerissima

Nel frattempo arrivano le prime anticipazioni sui protagonisti del nuovo show di Alessia Marcuzzi. Non mancheranno volti storici, ma anche giovani influencer e personaggi della tv degli ultimi anni, considerando il modello sul quale si basa lo show. Stando alle indiscrezioni che arrivano da Pipol News, per le prime puntate del suo esperimento la conduttrice avrebbe deciso di puntare su Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Popolari sui social, i due sono stati opinionisti dell’Isola dei Famosi, in una edizione non particolarmente fortunata per loro. Andrà meglio questa volta? Per Zorzi, in particolare, si tratta di un vero e proprio esordio in Rai.

Come saranno le prime puntate dello show di Alessia Marcuzzi su Rai 2

Per il resto del cast sembra che siano già stati confermati come ospiti Gianmarco Tamberi dal mondo dello sport, Max Pezzali, ma anche Luciana Littizzetto, Max Giusti, Claudia Gerini e Valentina Romani. Le puntate dovrebbero essere divise in tre parti: una prima parte ambientata in studio, una seconda parte coinvolgerà persone comuni fermate per strada e un’ultima parte sarà ambientata “a casa” della conduttrice, riprodotta tramite alcune scenografie. In quest’ultima parte dovrebbe entrare in gioco anche la sua famiglia, a partire da suo figlio Tommaso. Il programma, del quale si vocifera dalla scorsa estate, sarebbe dovuto partire a novembre, ma le registrazioni sono ampiamente slittate.