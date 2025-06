video suggerito

Scontro in diretta a Ore 14 tra l’avvocato di Alberto Stasi e Colaprico, Milo Infante costretto a intervenire Scontro in diretta tra Alberto De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, e lo scrittore Piero Colaprico. Quando il legale ha fatto presente che avrebbe abbandonato lo studio di Ore14 se la discussione non avesse imboccato binari differenti, il conduttore Milo Infante è stato costretto a intervenire per riportare la calma. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scontro in diretta a Ore 14 tra Alberto De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, e lo scrittore Piero Colaprico. Il tema è quello dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco che, nel corso dell’ultimo mese, ha acquisito sempre maggiore medianicità dopo l’iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati e il ritrovamento di un’impronta attribuita all’amico di Marco Poggi sulla quale gli inquirenti hanno direzionato le proprie attenzioni.

Lo scontro tra Alberto De Rensis e Piero Colaprico sull’omicidio di Chiara Poggi

L’avvocato di Stasi – al momento unico condannato per l’omicidio di Chiara – si è infastidito di fronte a un’interpretazione dei fatti avanzata da Colaprico a proposito del rapporto tra Chiara e Alberto, ritenuta eccessivamente fantasiosa. “Parliamo di una ragazza estremamente innamorata che credo in passato gli abbia fatto numerosi discorsi (a Stasi, ndr) di cui non c’è traccia. Era una ragazza devota, una ragazza innamorata, come raccontano anche le sue amiche”, aveva dichiarato lo scrittore prima di essere interrotto dall’avvocato: “Dottor Infante, non può permettere questa interpretazione fantasiosa e romanzata. Nel momento in cui il dibattito andrà sulle fiabe, mi esonerate. Se lei vuole fare le sue ricostruzioni romanzate senza sapere nulla, mi esonerate. Lei non si può permettere di dire questa roba, se ne assume la responsabilità”.

L’intervento di Milo Infante

A riportare la calma in studio è intervenuto il conduttore Milo Infante che ha interrotto lo scontro tra i due dapprima con qualche difficoltà (data la palese volontà di non abbassare i toni da parte dei due professionisti), poi con maggiore incisività. “Cosa l’ha irritata, avvocato De Rensis?”, è riuscito a chiedere finalmente. “Dovremmo conoscere il carattere di Chiara che nessuno qui conosce”, ha risposto il legale, “Non mi arrabbio mai ma c’è un limite a tutto”. Solo l’attraverso l’intervento di Infante, la puntata è infine andata avanti come previsto concentrandosi sul caso invece che sul confronto tra De Rensis e Colaprico. Inizialmente era stato lo stesso ufficio stampa della trasmissione a divulgare la notizia dello scontro, salvo poi chiedere l'annullamento del comunicato. La clip del confronto tra i due è ancora disponibile sul sito Rai.