Ninidrina nello studio di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli: "È tossica, odore terribile, tra un po' saremo tutte svenute" Imprevisto in diretta a Chi l'ha visto?. Federica Sciarelli, avvalendosi dell'aiuto della dottoressa Marina Baldi e della dottoressa Raffaella Sorropago, ha tentato un esperimento con la ninidrina per spiegare come è stata rilevata l'impronta vicino al corpo di Chiara Poggi. Ma qualcosa è andato storto.

A cura di Daniela Seclì

Imprevisto nella puntata di Chi l'ha visto? trasmessa mercoledì 28 maggio. Federica Sciarelli ha ospitato la dottoressa Marina Baldi e la dottoressa Raffaella Sorropago, criminalista e perita balistica, per parlare del caso di Chiara Poggi e delle ultime notizie che riguardano i fatti di Garlasco. La conduttrice e giornalista si è avvalsa delle esperte in studio per dimostrare come sono state rilevate le impronte digitali presenti sulla scena del delitto. Ma l'esperimento con la ninidrina è andato storto.

L'esperimento con la ninidrina a Chi l'ha visto?

La dottoressa Raffaella Sorropago ha invitato Federica Sciarelli a toccare un foglio bianco in modo da lasciare le sue impronte. Poi, avvalendosi di un pennello, ha passato una polvere magnetica sul foglio e in pochi istanti sono apparse le impronte digitali di Federica Sciarelli: "Questo è un metodo che viene usato su superfici che lo consentono e che dà una risposta immediata". Fin qui tutto bene. Poi, si è passati a parlare della ninidrina con cui è stata presa l'impronta vicino al corpo di Chiara Poggi. Sorropago ha spiegato:

È un prodotto completamente diverso dalla polvere. La polvere consente l'asportazione dell'impronta, mentre la ninidrina la mostra sulla superficie, ma ovviamente non può essere estratta perché la ninidrina viene assorbita dal muro. Quindi hanno trattato le pareti con la ninidrina e dopo dieci giorni sono tornati perché la ninidrina non è immediata come nel caso delle polveri.

La dottoressa Sorropago spruzza la ninidrina nella teca

Per fare comprendere come funziona questa pratica, Federica Sciarelli ha fatto entrare una teca in studio: "Abbiamo chiesto alla dottoressa Sorropago di fare un esperimento in studio con la ninidrina. Prima nessuno conosceva la ninidrina, adesso tutti sanno cos'è". E ha ironizzato: "Dovremmo sapere tutti cosa sono i referendum e invece conosciamo la ninidrina". Quindi ha spiegato i dettagli dell'esperimento. Su un foglio è stata impressa l'impronta di una persona dello studio. Il foglio è stato messo nella teca: "Dobbiamo usare la teca altrimenti ci avveleniamo tutti, perché la ninidrina è tossica. Non la dobbiamo respirare".

La tosse e l'odore terribile dopo l'esperimento

La dottoressa Sorropago ha spruzzato la ninidrina nella teca. Marina Baldi ha sentito subito fastidio: "Ha un pessimo odore questa ninidrina" poi ha iniziato a tossire. Federica Sciarelli è intervenuta: "Portiamo via la teca". Raffaella Sorropago ha dato a Marina Baldi una mascherina che ha indossato per pochi istanti, poi le hanno portato un bicchiere d'acqua. Federica Sciarelli ha ammesso con il sorriso: "Devo dire che è vero, c'è un odore tremendo e noi facciamo finta di niente". E prima di collegarsi con l'inviato Vittorio Romano, ha concluso:

Non so se fra poco rimarrà Vittorio Romano da solo perché noi saremo tutte e tre svenute perché vi assicuro che questa ninidrina ha un odore veramente terribile.

Alla fine, però, la trasmissione è proseguita regolarmente e senza alcun malore. Di seguito la puntata.