"Pedofili e abusi nella chiesa", cosa cercava Chiara Poggi sul Pc prima di essere uccisa a Garlasco Chiara Poggi aveva cercato sul proprio computer e si era salvata documenti sulla pedofilia e sulle vittime di preti pedofili nella chiesta. La circostanza emerge dall'analisi della pennetta usb della 26enne sulla cui morte ora la Procura ha riaperto le indagini.

A cura di Antonio Palma

Documenti sulla pedofilia e altri sulle vittime di preti pedofili nella chiesa Usa, sono alcuni dei documenti che Chiara Poggi aveva cercato sul proprio computer e si era salvata alcuni mesi primi di essere uccisa nella sua villetta a Garlasco il 13 agosto del 2007. La circostanza emerge dall'analisi della pennetta usb della 26enne sulla cui morte ora la Procura ha riaperto le indagini iscrivendo sul registro degli indagati Andrea Sempio, accusato di omicidio in concorso con Alberto Statsi , finora unico condannato per il delitto.

Come ricostruisce "Chi l'Ha visto?" , tra i file archiviati sulla memoria Usb uno dal titolo "Abusati", che Chiara Poggi aveva salvato l'8 giugno 2007. Si tratta di un documento che parla delle storie delle vittime dei preti pedofili in America e in particolare dei Chierichetti abusati sessualmente negli istituti religiosi statunitensi. Un altro documento analogo che parlava di pedofilia è un'inchiesta italiana dal titolo "Aiuto, ho visto un lupo cattivo".

Il 12 giugno 2007 Chiara aveva poi salvato uno studio dal titolo "Coca Cattiva", un'analisi di uno psichiatra milanese sui legami tra cocaina e violenza. Appena due mesi dopo Chiara viene massacrata in casa entrando in quella lista di casi di cronaca nera riportati in un documento che lei stessa aveva salvato nel marzo dello stesso anno dal titolo"Omicidi senza colpevoli", un report sui reperti custoditi nei tribunali che possono portare gli investigatori scoprire i veri assassini di casi irrisolti.

Si tratta di ricerche che si sposano con la teoria emersa in questi giorni e avanzata anche dall'avvocato di Sempio e cioè che Chiara sia stata uccisa perché testimone scomodo di abusi. Secondo questa teoria, mai accertata, il suo interesse dunque sarebbe suscitato dai casi verificatisi proprio a Garlasco. Chiara Poggi in pratica avrebbe scoperto dei segreti sul santuario di Garlasco, lo stesso santuario le cui foto lei aveva visionato più volte sul pc nei mesi prima di morire.