Ore 14 Sera con Milo Infante su Rai2: le anticipazioni della prima puntata e i casi irrisolti Ore 14, il programma condotto da Milo Infante su Rai2, si sposta alle 21:20 per quattro appuntamenti serali, il primo da stasera giovedì 12 giugno. In trasmissione verranno affrontati i casi di più stretta attualità e interverranno giornalisti ed esperti per comprenderne i dettagli.

A cura di Ilaria Costabile

Da stasera, giovedì 12 giugno, andrà in onda su Rai2 per la prima volta in prima serata, Ore 14, il programma condotto da Milo Infante. L'appuntamento con il programma di approfondimento dedicato alla cronaca, che nella fascia post prandiale della seconda rete è tra i più seguiti, è alle 21:20. In studio, oltre al giornalista, ci saranno anche ospiti ed esperti che contribuiranno a fornire un quadro più dettagliato dei casi affrontati in puntata, alla quale seguiranno altre tre prime serate.

Anticipazioni Ore 14, i casi della prima puntata del 12 giugno

L'impostazione del programma condotto da Milo Infante non cambierà, verranno affrontati i casi di più stretta attualità interpellando esperti che possano darne una lettura utile al pubblico per comprendere le dinamiche attorno ad ogni indagine e fare luce su qualcosa che, ancora oggi, sembra essere fumoso nella risoluzione del caso. Al centro di questo primo appuntamento serale del programma ci saranno tre casi che in questi ultimi anni hanno acceso l'opinione pubblica, con la scoperta di nuovi dettagli che, quindi, hanno rimesso in discussione quanto si conosceva. Si parlerà, quindi, dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la cui vicenda giudiziaria era già piuttosto complessa; si affronteranno anche le evoluzioni in merito al caso di Liliana Resinovich e infine il mistero attorno all'assassinio di Pierina Paganelli, da cui emergono interrogativi ai quali è tutt'oggi complicato dare una risposta.

Gli esperti in studio per parlare dei casi irrisolti

Nel corso della prima puntata della versione serale di Ore 14, interverranno la criminologa Roberta Bruzzone, il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Tanga, la giornalista Selvaggia Lucarelli, la direttrice dell'agenzia LaPresse Alessia Lautone e infine anche lo scrittore Maurizio De Giovanni. Personalità fisse all'interno del programma sono volti già noti del piccolo schermo come Monica Leofreddi, la psichiatra forense Sarah Viola e il giornalista Piero Colaprico.