Ascolti TV giovedì 19 giugno: chi ha vinto tra Don Matteo 13, Avanti un altro e Ore 14 Sera

A cura di Daniela Seclì

Gli ascolti TV della prima serata di ieri, giovedì 19 giugno. In onda film, serie tv e programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la replica della serie Don Matteo 13. Su Canale5, il programma Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Su Rai2, in onda Ore 14 Sera con Milo Infante. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Vediamo tutti i dati Auditel di giovedì 19 giugno.

La sfida degli ascolti TV tra Don Matteo 13, Avanti un altro e Ore 14 sera

Nella prima serata di ieri, giovedì 19 giugno, Rai1 ha trasmesso la replica della serie Don Matteo 13. La fiction con Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta ha registrato 2.310.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale5 spazio ad Avanti un altro. Il programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stato seguito da 1.646.000 spettatori con l’11.5% di share. Rai2 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Ore 14 Sera. Tra i casi trattati da Milo Infante con i suoi ospiti anche il delitto di Garlasco. La trasmissione ha registrato 969.000 spettatori pari all’8.6% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai3 ha trasmesso il documentario Tognazzi – La voglia matta di vivere che ha interessato 558.000 spettatori con il 3.4% di share. Italia1 ha proposto la partita Inter Miami – Porto valida per il Mondiale per club, che si è conclusa 2-1. L'evento sportivo è stato seguito da 1.373.000 spettatori con l’8.5% di share. Rete4 ha trasmesso Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio. Il programma ha interessato 954.000 spettatori con l'8.3% di share. Su La7, il programma Piazzapulita è stato seguito da 779.000 spettatori con il 5% di share. Su Tv8, in onda il reality Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, che ha registrato 406.000 spettatori con il 2.6% di share.

Affari tuoi e Paperissima Sprint: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Giovanni dalla Calabria. La puntata è stata seguita da 4.397.000 spettatori con il 25.9% di share. Su Canale5 in onda una nuova puntata di Paperissima Sprint. Il programma è stato seguito da 1.996.000 spettatori pari all’11.7% di share.