Affari Tuoi, Giovanni accetta l’offerta da 35mila euro e fa bene: quanto c’era nel suo pacco Nella puntata di Affari Tuoi del 19 giugno la partita di Giovanni dalla Calabria insieme a sua nonna Nella. Dopo aver accettato il cambio, accetta anche l’offerta del Dottore: ecco quanto conteneva il suo pacco numero 13. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 giugno la partita di Giovanni dalla Calabria, precisamente di Amantea, in provincia di Cosenza. Di professione fa il postino e gioca con sua nonna Nella, che in passato faceva la ricamatrice. Gioca con il pacco numero 2. La specialità della serata sono le susumelle.

La partita di Giovanni con sua nonna Nella

Il primo pacco chiamato da Giovanni è quello che contiene 15mila euro. "Poco male", commenta Stefano De Martino. Subito dopo, però, la partita non si mette nel migliore dei modi perché il giovane chiama nell'ordine 20mila, Gennarino, 50mila, 30mila e le susumelle. Il Dottore chiama puntuale e la prima offerta è di 38mila euro. Lui rifiuta, ma nonna Nella è titubante. Poi, la rivelazione: "Mi sono innamorata di un pacchista", confessa la donna.

Nel pacco 5 del Piemonte ci sono 200 euro e parte subito Amor di Achille Lauro. Dopo, il calabrese si riprende e trova un altro blu: nel suo pacco non ci sono i 5 euro. Stavolta il Dottore offre 42mila euro ma lui dice alla nonna di tritarli, ancora. Nel 6 dell'Emilia Romagna ci sono 5 euro. Dopo arriva la batosta: 300mila euro volano via, ma nell'ultimo tiro della tripletta ci sono 0 euro. Per 1 tiro, il Dottore fa un'altra offerta e ora è di 30mila euro. Il protagonista della serata, però, non ne vuole sapere di accettare e per fortuna trova i 50 euro con il tiro successivo.

Il finale di partita di Giovanni che accetta l'offerta del Dottore

Dopo aver rifiutato anche il cambio, nel pacco del Presidente trova 75mila euro. "Stai calma", sussurra alla nonna, poi accetta il cambio. Sceglie il pacco 13: "È il giorno del compleanno della mia ragazza, poi mio padreha fatto un calcolo e mi ha detto di prendere questo numero", spiega il calabrese. Nel pacco dell'Abruzzo ci sono 100mila euro, rifiuta un altro cambio e chiama il 3 del Molise: contiene 10 euro. Ora è rimasto con 100, 10mola e 200mila euro. Il Dottore offre 35mila euro e lui accetta. Il pacco 13 ne conteneva solo 10mila.