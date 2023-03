Scontro Davide Donadei e Edoardo Tavassi, Guendalina: “Se non vuoi parlare di Chiara stai a casa” A seguito dello scontro tra Davide Donadei e Edoardo Tavassi avvenuto al Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi è intervenuta in difesa del fratello. Dopo avere definito Davide “falso e finto buonista”, ha rimarcato come sia conosciuto solo per Uomini e Donne e la sua relazione con Chiara Rabbi, dunque è naturale che se ne parli.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello Vip, Davide Donadei si è scagliato contro Edoardo Tavassi, reo di avere evidenziato il tweet letto in puntata in cui Chiara Rabbi sembrava alludere alla presunta infedeltà dell'ex tronista di Uomini e Donne. In queste ore, è intervenuta Guendalina Tavassi che, su Instagram, ha detto la sua sulla sfuriata di Donadei: "Caro Davide, sei il più falso, finto buonista che la casa abbia mai ospitato. Proprio lui che faceva la morale perché i toni della casa erano accesi".

Lo sfogo di Guendalina Tavassi contro Davide Donadei

Guendalina Tavassi, in una Instagram Story, ha espresso le sue perplessità sulla scenata fatta da Davide Donadei a Edoardo Tavassi. In particolare, si è detta convinta che, partecipando al Grande Fratello Vip, il concorrente avrebbe dovuto mettere in conto che si parlasse dell'unica esperienza televisiva per cui è noto, quella a Uomini e Donne e, di conseguenza, della relazione naufragata con la sua scelta, Chiara Rabbi:

Ma questo tizio qui, che già quando è entrato mi stava sulle pa**e…Edoardo gli fa una domanda e questo prende e sbrocca. Quell'altra (Antonella, ndr) incommentabile, che gli dice: "È una provocazione, non rispondere". Se tu non vuoi parlarne, stattene a casa tua, anche perché di te noi che cosa dovremmo sapere e che cacchio ce ne f**te più che altro. Cosa ha fatto questo tizio qua?

Davide Donadei deluso da Edoardo Tavassi

Intanto, Davide Donadei si è sfogato con Luca Onestini. Ha ribadito che a infastidirlo è stato il modo in cui Edoardo Tavassi ha associato il comportamento avuto da Donnamaria con Antonella Fiordelisi a quello presumibilmente avuto da Davide con la sua ex Chiara Rabbi, sulla base del tweet letto in diretta: