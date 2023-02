Sarah Altobello esclusa: “Non mi parlano, devo elemosinare, mi cercano solo per pinzetta e sigaretta” Al Grande Fratello Vip, Sarah Altobello si sente esclusa da una parte del gruppo. Ritiene che gli Spartani abbiano smesso di rivolgerle la parola, quando si è avvicinata al gruppo dei Persiani. Antonella Fiordelisi le ha dato ragione.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa il 23 febbraio, Alfonso Signorini ha chiamato a rapporto le donne della casa. Ha fatto rivedere ciò che la sorella di Sarah Altobello ha detto alla concorrente durante il loro incontro. La informò che le gieffine che lei reputa amiche, come Oriana Marzoli, sono solite dire che lei non prende posizione. Le donne della casa hanno avuto un confronto in diretta.

Sarah Altobello esclusa dal gruppo

In confessionale, Edoardo Tavassi ha accusato Sarah Altobello di fare la vittima: "Per me Sarah non è mai stata chiara, non la vedo vera. Quando c'è da cavalcare l'onda del vittimismo ci si butta dentro". Sarah Altobello, invece, è apparsa convinta che gli Spartani la detestino perché si è unita ai Persiani: "A loro dà fastidio che io stia dall'altra parte". In diretta, Alfonso Signorini ha voluto saperne di più. Ha convocato le donne perché pensa che si facciano la guerra più degli uomini. Oriana Marzoli ha puntato il dito contro Nikita Pelizon che l'ha accusata di non essere una buona amica per Sarah: "Sentire Nikita che dice che io non sono vera amica di Sarah, quando tu hai detto che lei era una…e che avevi le prove per dimostrarlo. Tu sei una vera amica? Ti ricordo la cattiveria delle tue parole". Nikita Pelizon ha spiegato che "esiste il perdono", dunque per quell'episodio in cui insinuò che Sarah fosse un'arrampicatrice sociale si sono già chiarite.

Sarah Altobello e la carestia di parole

Sarah Altobello è intervenuta e ha spiegato che per quanto si sforzi, alcuni concorrenti non le rivolgono la parola: "Io dico che c'è una carestia di parole. Dall'altra parte non mi rivolgono la parola, devo elemosinare, io qui sono solo la donna della pinzetta e della sigaretta". Giaele De Donà si è difesa:

A me Sarah è caduta quando ha confermato quello che la sorella diceva, ma in realtà lei è la prima che dice che non vuole prendere posizione. Ci tengo a precisare, che quando mi ha chiesto di preparare la tavola con lei, ha fatto passare che mi fossi rifiutata e che la stessi escludendo, quando in realtà ero di là e stavo dipingendo.

Antonella Fiordelisi ha avuto l'ultima parola: "Sarah andava d'accordo sia con loro che con noi (Spartani e Persiani, ndr), ma quando si è avvicinata di più a noi, non l'hanno più considerata".