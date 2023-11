Sanremo Giovani 2023, la finale va in onda il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 È il 19 dicembre la data scelta per la messa in onda della finale di Sanremo Giovani, il contest di Rai1 dedicato agli aspiranti artisti che sognano di calcare l’ambito palco dell’Ariston. In questa sede, infatti, verranno scelti i tre cantanti che parteciperanno alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

A cura di Ilaria Costabile

Sanremo 2024 è ormai alle porte, mancano davvero pochi mesi alla quinta edizione della kermesse diretta da Amadeus e, nel frattempo, sono i cantanti più giovani che iniziano a scaldare i motori. È stata, infatti, annunciata la nuova data per la messa in onda si Sanremo Giovani 2023, il contest di Ra1, che permetterà a tre artisti di accederà alla gara canora più importante dello spettacolo italiano.

Quando va in onda Sanremo Giovani 2023: la data della finale

È stata scelta come data quella di martedì 19 dicembre, e in prima serata su Rai1, sebbene precedentemente fosse stato annunciato il 13 dicembre come giorno prescelto per dare il via alle selezioni della sfida tra giovani artisti che permetterà a tre cantanti di accedere alla competizione ufficiale della 74ma edizione del Festival della Canzone Italiana, ovviamente in veste di Big. La trasmissione andrà in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo. In questa sede dovranno esibirsi gli otto cantanti che avranno superato tutte le fasi di selezione, alcuni provenienti anche da Area Sanremo, e tra loro ci sarà chi potrà calcare per la prima volta il palco dell'Ariston.

I cantanti che partecipano a Sanremo giovani 2023

I candidati che hanno fatto domanda di audizione per il contest di Rai 1 sono stati un numero davvero considerevole: ben 564. Di questi, in una prima fase di selezione, terminata lo scorso 27 ottobre, sono stati scelti 49 artisti di cui 43 singoli e 6 gruppi. Tra coloro che si sono presentati alle audizioni di Sanremo Giovani, dove ogni esibizione è stata giudicata dalla Commissione musicale Rai, figurano anche nomi noti provenienti da talent come Amici o x Factor. Spuntano, infatti, i nomi di Beatrice Quinta, i Santi Francesi, NDG, Alex Wyse, Tancredi che già sono conosciuti soprattutto al pubblico più giovane.