Rocco Siffredi piange a Le Iene davanti ad Alisa Toaff: "Sono un co*lione depresso" Nella puntata de Le Iene di ieri, martedì 26 marzo, è andato in onda il servizio di Roberta Rei sull'incontro tra Rocco Siffredi e Alisa Toaff, la giornalista che lo ha denunciato per molestie. Il pornodivo piange accusandosi di essere "un co*ione". Il servizio, questa mattina, non è più disponibile alla visione.

A cura di Gaia Martino

Roberta Rei de Le Iene ha fatto incontrare Rocco Siffredi e Alisa Toaff, la giornalista che lo ha denunciato per molestie e che, grazie al servizio, ha ricevuto pubblicamente le scuse dal pornodivo. Quest'ultimo a tavola con l'inviata del programma e la giornalista è scoppiato a piangere, incolpandosi di essere "un co*lione", prima di stringersi in un abbraccio chiarificatore con la Toaff. Le immagini sono state trasmesse nel corso della puntata in onda ieri sera, martedì 26 marzo, ma questa mattina il servizio di Roberta Rei non risulta più essere disponibile alla visione.

Cosa è successo all'incontro tra Rocco Siffredi e Alisa Toaff

Le uniche immagini del servizio di Roberta Rei su Rocco Siffredi e la querelle con Alisa Toaff sono presenti su Instagram, sulla pagina de Le Iene. Nel video si vede Siffredi mentre piange accusando se stesso: "Sono un coglione, piango perché sono un coglione. Il problema è che sono perennemente depresso, vado sul set per sfogarmi. Mi ribolle il sangue, mi viene da dire "vai fuori a prendere ca**i", lo avrei detto a chiunque perché mi sono sentito tradito. Il tempo di realizzare la stron*ata che ho fatto, l'ho chiamata e le ho chiesto scusa. Questa è una molesta? Ho fatto male a due donne, mia moglie è stata male" dichiara davanti alle telecamere dimenandosi e dando un calcio al muro.

In un comunicato, Le Iene ieri hanno reso pubbliche in anteprima le dichiarazioni di Siffredi rilasciate ai loro microfoni. "Ho avuto problemi con la famiglia, non riesco a raccontare altro che la mia vita. È mi dispiace vedere quello che ho combinato a te e quello che ho combinato a mia moglie e ai miei figli", ha raccontato rivolgendosi alla giornalista Alisa Toaff la quale, dopo il lungo confronto, ha chiuso il capitolo: "Ci siamo chiariti, mi ha chiesto scusa e io le accetto. Per me finisce qui".

Il servizio non è più disponibile alla visione

Il servizio su Rocco Siffredi andato in onda ieri sera, martedì 26 marzo, a Le Iene non è più disponibile alla visione. Non risulta più visibile né sul sito MediasetInfinity, né sul sito ufficiale del programma televisivo di ItaliaUno.