Perché il servizio de Le Iene su Rocco Siffredi è stato rimosso e poi ricaricato sul sito Mediaset Il servizio su Rocco Siffredi, all'indomani della puntata de Le Iene, non è più disponibile alla visione. A Fanpage.it fonti vicine al programma fanno sapere che hanno rimosso temporaneamente il video per "correggere alcuni refusi nei sottotitoli e bippare alcune parolacce". (Update: Alle 11.50 il servizio è stato caricato nuovamente con le modifiche)

A cura di Gaia Martino

AGGIORNAMENTO 11.50: Il video del servizio de Le Iene su Rocco Siffredi ed Elisa Toaff è stato caricato nuovamente sul sito in streaming di Mediaset Infinity.

All'indomani della puntata de Le Iene, in onda in prima serata martedì 26 marzo 2024, il servizio su Rocco Siffredi era sparito dai siti in cui era possibile rivederlo, in streaming. Il pornodivo, grazie all'aiuto di Roberta Rei, si è scusato pubblicamente con Alisa Toaff, giornalista che lo ha denunciato di molestie, ma nel lungo confronto si è lasciato andare ad un momento di sconforto. In lacrime ha confessato: "Piango perché sono un co*lione, sono perennemente depresso". Questa mattina il sito streaming di Mediaset Infiniry e de Le Iene non contenevano più, però, il servizio: a Fanpage.it fonti vicine al programma hanno fatto sapere che "sono in corso alcune correzioni di refusi nei sottotitoli".

Perché il servizio su Rocco Siffredi non era disponibile alla visione stamattina

Fonti vicine al programma fanno sapere perché il servizio su Rocco Siffredi non è disponibile alla visione dopo la messa in onda, durante la puntata. Non è possibile riguardarlo, infatti, né sul sito di Mediaset Infinity, né sul sito de Le Iene, né all'interno della puntata intera. Il contenuto è stato rimosso questa mattina per "correggere alcuni refusi presenti nei sottotitoli e parolacce da bippare". Pertanto "il servizio sarà ricaricato a breve e sarà nuovamente disponibile alla visione".

Le lacrime di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi davanti alle telecamere de Le Iene, durante l'incontro con Alisa Toaff, è scoppiato in lacrime ricordando episodi del passato, insultandosi. "Sono un co*lione, piango perché sono un co*lione. Il problema è che sono perennemente depresso, vado sul set per sfogarmi. Mi ribolle il sangue, mi è venuto da dirle "vai fuori a prendere i ca**i" perché mi sono sentito tradito, ma lo avrei detto a chiunque. Il tempo di realizzare la stron*ata che ho fatto, l'ho chiamata e le ho chiesto scusa. Questa è una molesta? Ho fatto male a due donne, mia moglie è stata male" ha dichiarato il pornodivo piangendo e lanciando calci al muro. Il confronto con la giornalista che lo ha denunciato per molestie si è concluso con il lieto fine: dopo averle chiesto scusa, Alisa Toaff ha deciso di mettere una pietra sopra l'accaduto.