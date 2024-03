Rocco Siffredi denunciato da una giornalista: “Mi ha molestata dopo l’intervista” “Quando ti stringevo… mi stavi a fa’ veni’ una roba un po’ particolare. Sono scappato per non fare danni”, si legge nei messaggi inviati dal pornodivo alla giornalista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Denunciato per molestie: è quanto accaduto a Rocco Siffredi. A rivolgersi alle forze dell'ordine una giornalista che lo aveva intervistato qualche tempo prima. La giornalista lo avrebbe contattato per l'uscita di SuperSex, la serie sulla vita del pornodivo uscita qualche settimana fa su Netflix, con protagonista Alessandro Borghi.

Dopodiché lui avrebbe iniziato ad inviarle dei messaggi, alcuni con avances sessuali, altri con offese da procurarle così tanta ansia da convincerla a rivolgersi prima ad un medico, ad un'avvocata, la legale Laura Sgrò e poi a presentarsi nel commissariato di Prati, per sporgere denuncia. Gli agenti hanno raccolto una denuncia dettagliata, con il testo dei messaggi scritti e vocali. ora spetta a loro fare chiarezza su quanto accaduto.

Cosa è successo: la richiesta dell'intervista per l'uscita di Supersex

La vicenda è cominciata all'inizio del 2023 quando Siffredi, all'anagrafe Rocco Antonio Tano, è stato contattato dalla giornalista, professionista dal 2008. La giornalista voleva richiedere un'intervista, quindi ha prima parlato con il pornoattore, poi con l'ufficio stampa della piattaforma tv della serie, come necessario. "In quel momento c'è stato il primo scambio di messaggi, inizialmente colloquiali e gentili", oltre ai quali Siffredi le avrebbe inviato anche delle fotografie scaricate dal profilo social della giornalista. "Ha commentato la foto con dei complimenti, non eravamo in confidenza, ma non ci ho dato perso perché sono abituata alle lusinghe delle persone che intervisto", ha spiegato lei, come riporta il Corriere della Sera.

L'intervista programmata viene rimandata: si è tenuta soltanto dopo l'uscita della serie, il 15 marzo, all'interno Hotel Parco dei Principi. Si tratta di una lunga intervista, di quasi due ore, registrata con il consenso dell'attore. Poco dopo essersi congedati, arriva un nuovo messaggio alla giornalista.

I messaggi molesti dopo l'intervista

"Sei veramente simpatica, troppo carina e bona… te lo posso dire? Quando ti stringevo non lo potevo dire troppo di più, però c… beh… lasciamo perdere che mi stavi a fa venì proprio una roba un po' particolare", le ha detto in un audio inviato poco dopo la fine dell'intervista.

"Però te l'ho detto per dirti che sei veramente una donna top, femminilità top – ha continuato Siffredi – Il problema è che sono sempre molto sensibile e ho sentito tanto. Quando è arrivata l'amica tua, ciao! Eravate in due e non una e me ne sono scappato. Non per paura, ma per non fare danni".

Il commento sull'articolo

Dopo la stesura, l'intervista è stata fatta rileggere all'attore prima della pubblicazione: una parte dei contenuti non è stata approvata e ne è stata richiesta la rimozione dall'articolo, nonostante, come chiarito dalla giornalista, si tratti della sbobinatura letterale. Ma ha accettato.

Dopo la pubblicazione è stata contattata nuovamente da Siffredi: "Ho letto il tuo articolo e devo dire che quando il destino ti dice di non incontrare quella persona perché è sbagliata, la mia natura mi porta sempre a scoprire perché: non sei una giornalista, sei una approfittatrice, per vendere i tuoi articolini gonfiati ci metti tanto del tuo. Togli di qua perché te l'ha detto il direttore e aggiungi di là. Vabbè, buona vita, woman", le ha scritto. A queste prime righe, poco dopo ha aggiunto commenti sulla sua vita sessuale. Da qui la volontà si sporgere denuncia.

La denuncia della giornalista

La giornalista si è messa in contatto con l'ufficio stampa della piattaforma, che si è dissociata dal pornodivo poco dopo. Poi è stato lui a riscriverle: "Pensavo fossi un po' più carina nel comprendere quello che ti ho detto, ti ho parlato della mia intimità ma non come l'hai scritto tu. Hai forzato tutto come se fossi pazzo – poi si è affrettato a scusarsi – Per quanto riguarda la parte offensiva ti chiedo scusa come donna ma non lo faccio per evitare la tua denuncia, fai quello che ti senti, no problem". Ma i messaggi sono continuati anche nei giorni successivi. "Mi sono sentito usato", le ha scritto, prima di iniziare con le telefonate a cui, come sostenuto dalla giornalista, non avrebbe mai risposto. "Mi sono dovuta rivolgere la medico, avevo crampi addominali e forte ansia.