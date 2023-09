Ricordate le gemelle Selassie del Grande Fratello? Eccole protagoniste in un nuovo programma Lulù, Jessica e Clarissa Selassie ripartono con un programma contenitore di gossip e attualità, ogni mercoledì sera in prima serata: ecco dove e quando.

Lulù, Jessica e Clarissa Selassie ripartono con un programma tutto loro su Cusano Italia Tv. Si chiama "Suite Selassie" e le tre socialite, esplose artisticamente grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 6 (Jessica lo ha addirittura vinto!), ripartono da questa sera in prima serata, ogni mercoledì a partire dalle 21.30.

Di cosa parla Suite Selassie

Ma di cosa si occuperanno le tre sorelle Lulù, Jessica e Clarissa nel nuovo format Suite Selassie? Il format, in onda ogni mercoledì sera a partire dal 20 settembre successivo su Cusano Tv, è composto come un semplice varietà nel quale le tre sorelle condurranno interviste con gli ospiti, faranno giochi che coinvolgeranno anche il pubblico televisivo. Per Lulù e Clarissa, questo rappresenterà il loro debutto assoluto come presentatrici televisive, mentre la sorella maggiore ha già acquisito esperienze nel mondo dei media, sia online che in radio, anche nella stessa Cusano Italia Tv.

Suite Selassie sarà un contenitore di contenuti

Suite Selassie sarà pertanto grande contenitore di contenuti all’interno del quale si parlerà di tutto: attualità e gossip, tutto in chiave molto leggera e nel mood tipico delle tre gemelle che sono state le protagoniste della televisione generalista, qualche stagione fa. Per adesso, lo spot fa già "sognare" i fan delle tre gemelle. Si tratta sicuramente di un promo realizzato in maniera molto veloce, tant'è che è stato già commentato su Twitter, tra tutti da SeeLallero: "La produzione di questo promo è di 0.80 cent eppure è quasi ipnotico". In effetti, ricorda molto la fantastica gloriosa produzione che fu "The Lady". In mancanza di trash su Canale 5 (?), a Cusano Italia Tv ce ne dovrebbe essere una quota abbondante con questo show. Non resta che collegarsi al canale 264 del digitale terrestre per scoprirlo.