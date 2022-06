Referendum Giustizia ed Elezioni Amministrative 2022, dove seguire lo spoglio e i risultati in tv Domenica 12 giugno in Italia si vota per i cinque quesiti del Referendum sulla Giustizia e per le Elezioni Amministrative in oltre 970 comuni, tra cui 4 capoluoghi di provincia. Ecco dove seguire i risultati in tv e radio.

A cura di Elisabetta Murina

Domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23, gli italiani sono chiamati alle urne per votare il Referendum sulla Giustizia e per le Elezioni Amministrative in oltre 970 Comuni, tra cui quattro capoluoghi di regione (Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro). Lo spoglio del Referendum comincia oggi alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi, mentre quello delle Elezioni Amministrative domani a partire dalle 14. Ecco dove seguire, in tv e in radio, i risultati di questa giornata di voto.

Dove seguire i risultati del Referendum e delle elezioni in tv

A partire dalle ore 23 di questa sera, domenica 12 giugno, comincerà lo spoglio relativo al Referendum sulla Giustizia. Domani, 13 giugno, dalle ore 14 sarà la volta di quello delle Elezioni Amministrative.

Domenica 12 giugno

Su Rai1, a partire dalle ore 22.45 (15 minuti prima della chiusura ufficiale del seggio) andrà in lo speciale Porta a Porta -Referendum, in collaborazione con il Tg1, che nel corso della serata seguirà passo dopo passo il risultato del Referendum e delle Elezioni Amministrative. Sulle reti Mediaset, invece, l'appuntamento è in prima serata con Zona Bianca, in onda su Rete4 e condotto da Giuseppe Brindisi, che seguirà lo spoglio delle schede. Anche Skytg24 racconterà la giornata di voto a partire ore 22.30, con collegamenti dai quartieri generali dei partiti e dalle principali città.

Lunedì 13 giugno

Ulteriori approfondimenti sulla giornata di voto e sui risultati sono previsti anche nella giornata di lunedì 13 giugno. A partire dalle ora 14 fino alle 17.15 circa, su Rai1 ci sarà lo speciale dedicato alle Elezioni Amministrative, curato dal TG1. Anche sulle altre reti Ra, Rai2 e Rai3, si terranno degli speciali incentrati sui risultati del voto di giugno, in collaborazione con i rispettivi telegiornali, il Tg2 e il TG3. Enrico Mentana, su La7, condurrà la Maratona Mentana per il referendum, mentre Skytg24, a partire dalle ore 14, continuerà lo speciale Election Day. Appuntamento poi alle 21.25 con lo speciale Porta a Porta, come la sera precedente.

Sulle reti Mediaset, dalle ore 13.55 fino alle 18.55, andrà in onda Speciale Tg4: il voto di giugno condotto da Giuseppe Brindisi, per seguire lo spoglio delle elezioni amministrative, con le proiezioni del voto. Dalle ore 21.15, appuntamento con Nicola Porro e Quarta Repubblica, per un commento dei risultati.

Gli appuntamenti radio con il Referendum 2022

Radio Rai racconterà il volto e l'esito del referendum delle elezioni amministrative con alcuni speciali e anche attraverso le edizioni dei giornali radio, arricchite da collegamenti in diretta. Il primo appuntamento per l'occasione è domenica 12 giugno, dalle 22.55 a mezzanotte, su Radio 1 con lo Speciale Gr1 Election, in contemporanea con Gr Parlamento. Il racconto continuerà lunedì 13 giugno alle ore 7.30 con Speciale Radio anch’io e nel pomeriggio, dalle alle 17, con il programma In Viva Voce.