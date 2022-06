Fiction Rai 2022/2023: dal Commissario Ricciardi a Imma Tataranni, cosa vedremo in tv in autunno Il 28 giugno sono stati presentati i palinsesti Rai per la stagione 2022/2023. La fiction rimane il fiore all’occhiello della tv di Stato, ed ecco tra ritorni e nuove proposte cosa vedremo in tv dal prossimo autunno.

A cura di Ilaria Costabile

Il 28 giugno sono stati presentati con un evento a Milano, i palinsesti Rai 2022-2023, in cui la tv di Stato ha confermato ancora una volta l'importanza delle cosiddetta "fabbrica delle storie Rai", lasciando ampio spazio a film e fiction, che incrementano l'offerta dell'intrattenimento prevista per la nuova stagione televisiva. A partire dal prossimo autunno sono previsti grandi ritorni, con serie come Il Commissario Ricciardi e Mina Settembre o anche la Porta Rossa, che hanno appassionato il pubblico in questi anni. Non mancheranno biopic o produzioni frutto di una collaborazione internazionale, che vanno ad arricchire l'offerta Rai, in cui non mancherà lo spazio per le produzioni certe come Un posto al sole o Il Paradiso delle Signore daily che rappresentano delle certezze nella programmazione Rai.

Autunno 2022: fiction con Massimiliano Gallo, Lino Guanciale e Alessio Boni

Massimiliano Gallo in "Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso"

Tra le reti, Rai1 è senza dubbio quella che prevede la maggiore offerta tra fiction e produzioni firmate Rai. Tra nuove stagioni di fiction di successo e titoli inediti, la serialità di Rai1 prende spunto dalla narrativa, ma anche dall'attualità, creando un intreccio interessante tra storie vere e di fantasia. Novità del prossimo autunno è la serie "Vincenzo Malinconico – Avvocato d'insuccesso" tratto dai romanzi dello scrittore Diego De Silva, a cui si aggiunge "Sopravvissuti" una produzione internazionale con protagonista Lino Guanciale, in collaborazione con Francé Television è anche "Il giro del mondo in 80 giorni". Non mancano ovviamente titoli del tutto nuovi, come "Mai più come prima" nata da un'idea di Maurizio De Giovanni, a cui si aggiunge "Sei donne" con Maya Sansa, la fiction "Fiori sopra l'inferno" con Elena Sofia Ricci e ancora "Il Maresciallo Fenoglio" nato da un'idea di Gianrico Carofiglio con protagonista Alessio Boni e anche la serie "Vivere non è un gioco da ragazzi" con Stefano Fresi.

Biopic ed eventi, da Esterno Notte ad Arnoldo Mondadori

Fabrizio Gifuni è Aldo Moro in "Esterno Notte" di Marco Bellocchio

Spazio anche alla vita di grandi personaggi che hanno segnato la storia d'Italia, grazie ad una serie di eventi in prima serata che vanno ad incrementare l'offerta della Rai. Nella prossima stagione televisiva, infatti, sono previsti molti appuntamenti di rilievo a partire da "Esterno Notte" il docufilm di Marco Bellocchio sul rapimento di Aldo Moro e apparso al cinema in due date, a cui segue "Il Nostro Generale" in cui viene raccontata la storia del Generale Dalla Chiesa interpretato da Sergio Castellitto. Tra gli eventi è da annoverare c'è anche la versione restaurata de "Il commissario Montalbano" che arriva in tv a 4k. Spazio anche a storie di italiani che hanno cambiato le sorti del nostro Paese con dedizione e voglia di innovare, come si evince dalla docufiction "Arnoldo Mondadori. I libri per cambiare il mondo" con protagonista Michele Placido. Interessante anche "Circeo" la fiction in cui si racconta uno degli eventi di cronaca più devastanti della storia recente.

Le fiction e i tv movie su Rai1 del 2022/2023

Sergio Castellitto e il cast di "Non ti pago"

La programmazione Rai si arricchisce con una serie di tv movie che attingono dalla tradizione teatrale e non solo. Primo fra tutti "Non ti pago", la commedia di Eduardo De Filippo interpretata ancora una volta da Sergio Castellitto, da segnalare anche "Tutto per mio figlio" con Giuseppe Zeno. Ritorna anche il ciclo "Purché finisca bene" con tre diversi appuntamenti, ovvero: "Se mi lasci ti sposo" con Alessio Vassallo e Sara Lazzaro, "La fortuna di Laura" con Lucrezia Lante Della Rovere e Andrea Pennacchi e ancora "Diversi come due gocce d'acqua" con Alessio Lapice e Chiara Celotto. Infine, Matilde Gioli sarà protagonista del film "Fernanda Wittgens". Altre serie torneranno, poi, sul piccolo schermo a partire dalla seconda stagione di "Morgane Detective Geniale" dal 4 ottobre, a seguire con il dramma "Sophie Cross" a novembre. Per il ciclo "Vite da campioni" verrà trasmesso su Rai il docufilm "Mi chiamo Francesco Totti" che racconta la storia del grande capitano della Roma, il film "The Keeper", che racconta la storia vera di Bert Trautman, soldato tedesco, prigioniero di guerra che divenne il portiere leggendario del Manchester City e ancora "Il campione" di Leonardo Agostini con Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi.

Da Il Commissario Ricciardi a Mina Settembre, i grandi ritorni della fiction Rai

Lino Guanciale ne "Il Commissario Ricciardi"

Non possono mancare i grandi appuntamenti con quelle fiction che hanno conquistato sin dai primi episodi il pubblico italiano. Dopo una lunga attesa torna "Il Commissario Ricciardi" con Lino Guanciale nei panni del protagonista dell'omonimo romanzo di Maurizio De Giovanni. Sempre da un'idea dello scrittore partenopeo nasce anche "Mina Settembre" con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti che torna con la seconda stagione. Attesa anche per i nuovi episodi di "Imma Tataranni – Sostituto Procuratore" con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, e in tema di indagini ecco anche Luisa Ranieri che veste nuovamente i panni di "Lolita Lobosco" con la sua seconda stagione. Passiamo, poi, alle fiction storiche firmate Rai come "Che Dio ci Aiuti" arrivato alla settima stagione con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci, insieme ad "Un passo dal cielo" con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello.

Noi 2 non si farà e le altre fiction in stand by

È notizia della conferenza stampa del 28 giugno che "Noi", il remake italiano di "This is us" con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino non si farà. Nessuna informazione più dettagliata, invece, su altri titoli che avevano conquistato il pubblico nella scorsa stagione televisiva come "Un professore" con Alessandro Gassmann, che aveva registrato ascolti più che ottimi, e anche "Cuori" con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati che pure aveva appassionato i telespettatori. Grande attesa anche per "L'amica geniale" di cui si aspetta il quarto capitolo, ma del quale non si hanno ancora notizie certe.

Le fiction e i tv movie su Rai2, torna La Porta Rossa

Valentina Romani, Lino Guanciale e Gabriella Pession in "La Porta Rossa 3"

Grande attesa anche per le fiction di Rai2, la rete giovane della tv di Stato, in cui si attendono grandi ritorni. Dopo anni dall'ultima apparizione sul piccolo schermo, ecco tornare il cast de "La Porta Rossa" con Gabriella Pession, Lino Guanciale e Valentina Romani, nuovamente insieme per risolvere i misteri lasciati in sospeso dalla seconda stagione della serie. Tornano anche i ragazzi di "Mare Fuori" arrivato alla sua terza stagione, ambientata sempre nel carcere minorile di Napoli, e riappare anche "Rocco Schiavone" alla quinta stagione. Tra le novità abbiamo The Reunion e Il Quinto Giorno, due produzioni internazionali. Sempre in prima serata, poi, ci sarà spazio per la quinta stagione di Swat e per alcuni titoli italiani già conosciuti come "L'amore a domicilio" con Miriam Leone e Simone Liberati, il film "Restiamo amici" con Michele Riondino e anche "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose" con Elio Germano e Matilda de Angelis, mentre per i titoli di caratura internazionale troviamo Charlie’s Angels con Elizabeth Banks e Kristen Stewart, l’avventuroso Jumanji – The Next Level con Dwayne Johnson, Bad Boys for Life con Will Smith e Martin Lawrence. Nella lista di titoli internazionali che faranno capolino su Rai2, c'è anche la spagnola "Tutti mentono" e "L'isola delle bare".

La proposta di Rai3 per il 2022/2023

Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio in "Lacci" di Daniele Lucchetti

La terza rete è da sempre quella dedicata alla cultura e all'approfondimento e nell'ottica di tenere fede a questa impronta, ecco che su Rai3 troveremo per il prossimo autunno una docuserie come "Dottori in Corsia" che seguirà la vita di un reparto dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma. L'idea è quella poi di iniziare un ciclo di appuntamenti con i film che sono stati in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, partendo da "Lacci" di Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Silvio Orlando, Laura Morante; e "I predatori" di Pietro Castellitto con Massimo Popolizio, Giorgio Montanini, Manuela Mandracchia. L'appuntamento è previsto per il venerdì in prima serata, dove verranno affrontate anche tematiche importanti attraverso film di spessore come la violenza sulle donne in "Tornare", i diritti dell’infanzia nel "Ladro di giorni" e le vittime dell’immigrazione in "Nour – lacrime di sale".