Ascolti tv, L’Ora ormai boccheggia: cosa succede alla fiction con Claudio Santamaria

Gli ascolti tv di mercoledì 29 giugno 2022 non offrono nulla in particolare, se non l'ennesima sconfitta della fiction tv di Canale 5 L'Ora – Inchiostro contro Piombo. Al di là di ogni giudizio di merito sul prodotto, si fa fatica a comprendere il motivo per cui Mediaset abbia scelto di dare a questa fiction una collocazione così difficile come il palinsesto estivo. Claudio Santamaria, protagonista della fiction, è stato doppiato dal film commedia di Rai1 con Lillo Petrolo e Paolo Ruffini Modalità Aereo. Vediamo i dettagli degli ascolti di mercoledì 29 giugno 2022 per quanto concerne la prima serata e i primi tasti del telecomando.

Gli ascolti tv di mercoledì 29 giugno 2022

Vince la serata tv Rai1 con Modalità Aereo che ha conquistato 2.311.000 spettatori netti pari al 15.8% di share. Il secondo programma è su Rai3: Chi l'ha visto? in programmazione estiva continua a macinare ascolti buoni con 1.843.000 spettatori pari ad uno share del 14%. Al terzo posto Chicago Fire su Italia 1 con 1.149.000 spettatori netti per l'8.2% di share. Quarta posizione per la fiction di Canale 5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo che ha raccolto 989.000 spettatori netti pari al 7.1% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

I Campionati del Mondo di Pallanuoto ha invece conquistato 887.000 spettatori netti per il 5.6% di share su Rai2. A seguire La Signora di Purity Falls fa registrare 353.000 spettatori netti per il 2.8% di share. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata realizza 568.000 spettatori netti per il 5% di share. Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha invece fatto registrare 453.000 spettatori per il 4.2% di share. Su TV8 Chi Vuole Sposare mia Mamma? ha fatto registrare invece 344.000 spettatori netti per il 2.3% di share. Sul Nove Stand Up – Comici in Prova registra 221.000 spettatori netti per l'1.5%.