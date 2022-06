L’ora – Inchiostro contro piombo: trama, cast e puntate della fiction con Claudio Santamaria La fiction in cinque puntate va in onda da mercoledì 8 giugno, alle ore 21:20 su Canale5. Nel cast Claudio Santamaria, Maurizio Lombardi, Daniela Marra e Francesco Colella. Tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Daniela Seclì

L'ora – Inchiostro contro piombo è la nuova fiction di Canale5 in onda da mercoledì 8 giugno. Claudio Santamaria interpreta Antonio Nicastro, chiamato a Palermo a dirigere il quotidiano L'ora, che vive un momento di crisi. Nel cast anche Maurizio Lombardi, Daniela Marra e Francesco Colella. La serie tv, coprodotta da RTI e Indiana Production, è diretta da Piero Messina, Ciro D'Emilio e Stefano Lorenzi ed è composta da 10 episodi, che andranno in onda nel corso di 5 puntate. La trama racconta la storia del primo giornale che ebbe il coraggio di mettere in prima pagina la parola "mafia" ed è liberamente tratta dal libro “Nostra Signora della Necessità” di Giuseppe Sottile. La fiction è ambientata nella Sicilia degli anni Cinquanta. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

L'ora – Inchiostro contro piombo, anticipazioni prima puntata 8 giugno

Le anticipazioni della prima puntata della fiction L'ora – Inchiostro contro piombo in onda mercoledì 8 giugno alle ore 21:20 su Canale5. Antonio Nicastro lascia Roma per raggiungere la Sicilia con la moglie. È stato chiamato a dirigere L'ora di Palermo, giornale del Partito Comunista che sta vivendo un periodo di crisi nelle vendite. Nicastro prende una decisione coraggiosa, svincolare il giornale dal partito e provare a risollevarne le sorti, affrontando anche notizie scomode. Ad esempio, è l'unico giornale ad occuparsi di un fatto bizzarro avvenuto a Corleone. Un sindacalista scompare misteriosamente e un pastore, unico testimone, muore. L'ospedale di Corleone chiede a Nicastro una rettifica per aver gettato ombre sulla morte del ragazzo avvenuta in sala operatoria, ma lui – nonostante le pressioni esterne – si rifiuta di farlo.

Il cast completo, attori e personaggi

Claudio Santamaria e Fabrizio Ferracane nei panni di Antonio Nicastro e Michele Navarra

Claudio Santamaria interpreta Antonio Nicastro;

Maurizio Lombardi interpreta Marcello Grisanti;

Daniela Marra interpreta Enza Cusumano;

Francesco Colella interpreta Giulio Rampulla;

Bruno Di Chiara interpreta Salvo Licata;

Marcello Mazzarella interpreta Gaetano Donati; Silvia D'Amico interpreta Anna Nicastro; Giampiero De Concilio interpreta Nicolino Ruscica; Giovanni Alfieri interpreta Domenico Sciamma; Josafat Vagni interpreta Marco Maravigna; Fabrizio Ferracane interpreta Michele Navarra; Lino Musella interpreta Luciano Liggio; Selene Caramazza interpreta Olivia Butera; Daniela Scattolin interpreta Nerina; Giorgia Spinelli interpreta l'avvocato Muscarà; Tiziana Lodato interpreta Silvia Congiu; Samuele Segreto interpreta Dino Ruscica.

La trama della fiction L'Ora – Inchiostro contro piombo

La trama della serie televisiva in cinque puntate racconta la storia di Antonio Nicastro che viene chiamato a dirigere L'Ora di Palermo. I lettori sono stanchi di leggere notizie che hanno il sapore di veline passate dal Partito Comunista, quindi Nicastro decide di dare una svolta. Slega il giornale dal partito e inizia a informare su fatti scomodi o poco chiari. La sua decisione non è priva di conseguenze. I giornalisti fedelissimi del Partito Comunista lasciano il giornale. Arrivano colleghi coraggiosi che sposano la linea del direttore. Insieme lavorano a un'inchiesta e indagano su una mafia sempre più spietata e assetata di denaro. Credendo profondamente nella possibilità di liberare la loro terra dalla morsa della criminalità, sono pronti a mettere a rischio anche la loro stessa vita per avere giustizia. In un ambiente in cui tutti negano l'esistenza della mafia, loro la sbattono in prima pagina.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Claudio Santamaria

La serie L'ora – Inchiostro contro piombo è composta da 10 episodi e 5 puntate, che andranno in onda il mercoledì, in prima serata su Canale5. È possibile assistere agli episodi in diretta streaming e in replica su MediasetInfinity. Ecco la programmazione completa: