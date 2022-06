Il finale di Giustizia per Tutti conquista gli ascolti tv con più di 2milioni e mezzo di spettatori Il finale di stagione della fiction Giustizia per Tutti ha conquistato 2.748.000 spettatori pari al 16.1% di share, vincendo agli ascolti tv di martedì 31 maggio. Al secondo posto l’ultima puntata de La Fortuna che ha totalizzato 1.617.000 spettatori pari al 9.9% di share.

A cura di Elisabetta Murina

La serata di martedì 31 maggio ha visto sfidarsi agli ascolti tv i finali di stagione di due fiction: Giustizia per Tutti, in onda su Canale5 con Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales, e La Fortuna in onda su Rai1. A convincere fino in fondo il pubblico è stata la prima, che è stata vista da 2.748.000 spettatori pari al 16.1% di share, contro la seconda che invece si è fermata a 1.617.000 spettatori, pari al 9.9% di share.

Il finale di Giustizia per Tutti batte La Fortuna

La miniserie Giustizia per Tutti, che ha come protagonisti Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales, rispettivamente nei ruoli del protagonista Roberto Beltrami e di Victoria Bonetto, ha conquistato gli ascolti di martedì 31 maggio. Nel finale di stagione, andato in onda su Canale5, Roberto ha aiutato Fabio a difendersi dall'accusa di aver ucciso una donna con la quale ha avuto una relazione, poi si occupa di un professore universitario, che è stato anche docente di Victoria. Beltrami e Bonetto intanto sono sempre più vicini. L'ultima puntata è stata vista da 2.748.000 spettatori, pari al 16.1% di share. Al secondo posto un altro finale di stagione, quello della fiction di Rai1 La Fortuna, che però si è fermata a 1.617.000 spettatori, pari al 9.9% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 il ritorno di Boss in Incognito ha interessato 1.844.000 spettatori pari al 10.9% di share, mentre su Italia 1 Extraction ha intrattenuto 856.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.024.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Rete4 Don Camillo Monsignore ma non Troppo ha totalizzato 1.090.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.233.000 spettatori con uno share del 7.4%. Su Tv8 Un Amore di Testimone segna 318.000 spettatori con l’1.8%.