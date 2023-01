Reazione a Catena si allunga, lo show di Marco Liorni prolungato fino a dicembre 2023 Reazione a Catena dovrebbe tenere compagnia agli spettatori di Rai1 fino a dicembre 2023. Stando a quanto fa sapere Davidemaggio, lo show di Marco Liorni non si fermerà nella pausa estiva, anzi, andrà avanti fino alla fine dell’anno. E il conduttore sarà sempre lo stesso.

A cura di Elisabetta Murina

Reazione a Catena farà compagnia agli spettatori fino a dicembre 2023. Anche se il nuovo anno è appena cominciato, Davidemaggio.it fa sapere che lo show di Marco Liorni sarà presente nel palinsesto di Rai1 anche in estate. E naturalmente anche il conduttore, che sarebbe stato confermato al timone del programma per la quinta volta di seguito.

Reazione a Catena continuerà dopo l'estate

Stando a quanto ha fatto sapere Davide Maggio sul suo sito, Reazione a Catena non si fermerà per la pausa estiva, anzi, il consueto preserale di Rai1 dovrebbe allungarsi fino a dicembre. Esattamente come accaduto nel 2022, lo show condotto da Marco Liorni dovrebbe tenere compagnia agli spettatori anche dal 5 giugno fino al 17 dicembre di quest'anno. Le date potrebbero variare, ma visto il successo dell'esperimento dello scorso anno e il confronto con L'Eredità, pare che ci siano tutte le carte in regola per farlo.

Il meccanismo di Reazione a Catena

Un meccanismo, quello di Reazione a Catena, ormai invariato negli anni per via del grande successo riscosso in tutte queste edizioni. Squadre composte da tre componenti, legati da parentela o amicizia. In ciascuna puntata ci sono due team che si sfidano nelle consuete manche come Caccia alla parola, La catena musicale, Una tira l'altra e Ultima parola. Le squadre che hanno partecipato a Reazione a Catena nelle edizioni precedenti al 2022, se hanno vinto, non potranno partecipare con la stessa composizione. Tuttavia, i singoli componenti dei team potranno ripresentarsi come componenti di squadre nuove.