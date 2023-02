Quanto ha guadagnato Wilma Goich nei 4 mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip Quanto ha guadagnato Wilma Goich nei 123 giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip? Lo svela il settimanale Oggi che rende noto il cachet concordato con la cantante.

A cura di Stefania Rocco

Nei 4 mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Wilma Goich avrebbe guadagnato circa 140 mila euro. Lo svela il settimanale Oggi secondo il quale per assicurarsi l’ingresso nella cantante nella Casa di Cinecittà, la produzione del Gf Vip avrebbe concordato un cachet decisamente generoso: 8 mila euro a settimana. Wilma, già eliminata in occasione di un televoto e rientrata grazie al biglietto di ritorno, è rimasta nella Casa per un totale di 123 giorni.

Wilma Goich nella Casa del GF Vip

Si tratta di una cifra che la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini non ha confermato, come sempre accade in questi casi. Ma se l’analisi di Oggi avesse come riferimento dati reali, Wilma avrebbe ampiamente meritato il generoso cachet ricevuto. La cantante, che ha più di 70 anni, si è messa in gioco senza mai risparmiarsi. Nella Casa ha litigato, si è innamorata di un uomo più giovane di lei di 40 anni, ha raccontato – non senza qualche critica – il lungo legame con Edoardo Vianello e ha commosso gli spettatori parlando della dolorosa perdita della figlia Susanna. Wilma è riuscita ad accentrare su di sé i riflettori più di quanto siano riusciti a fare diversi altri concorrenti più giovani. Un atteggiamento che le ha consentito di entrare a far parte di diritto della lista dei “Vipponi” più interessanti di questa edizione del reality show.

Oggi: “Cifre come quelle di Wilma Goich possibili solo per i primi concorrenti”

Secondo Oggi, Wilma Goich sarebbe stata una delle poche a intascare tale cachet. Con il trascorrere dei mesi, le risorse si sarebbero mano mano assottigliate. “Cifre, quelle di Wilma, che il reality si è potuto permettere solo nei mesi iniziali di messa in onda”, si legge sul settimanale, “Il budget ora si è prosciugato e il Biscione ha dovuto ripiegare su nuovi e sconosciuti concorrenti a costi assai più contenuti”. Concorrenti che, tuttavia, hanno già dimostrato di poter dare nuova linfa al reality. Ancora meglio potrebbe andare con i prossimi ingressi previsti, personaggi scelti per i rapporti pregressi con i concorrenti di questa edizione.