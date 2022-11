Quando si passa al nuovo digitale terrestre: cosa cambia con lo switch off e come vedere tutti i canali Il nuovo digitale terrestre arriva a uno step fondamentale il 20 dicembre 2022, con il passaggio delle frequenze Rai al nuovo standard. Lo switch off definitivo è previsto per il 31 dicembre 2022. Ecco cosa succede e come vedere tutti i canali.

Il nuovo digitale terrestre arriva a uno step fondamentale il 20 dicembre 2022: lo switch off toccherà alla Rai con la DVB-T2. Il passaggio conclusivo con l'ingresso nella nuova fase e con l'avvenuta transizione definitiva sarà prevista per gennaio 2023: il 31 dicembre 2022, infatti, la televisione passerà al nuovo standard DVB-T2. Questo vuol dire che dopo tale data, tutti i televisori non omologati smetteranno definitivamente di trasmettere.

Quando ci sarà il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre

La fase che conclude definitivamente il percorso dello switch off è prevista per gennaio 2023: il 31 dicembre 2022 c'è la transizione definitiva al nuovo standard di trasmissione DVB-T2 con codifica HEVC Main 10. A partire da gennaio 2023, pertanto, tutti i televisori non omologati non trasmetteranno più le trasmissioni.

Cosa cambia con il nuovo digitale terrestre

Ma che cosa cambia con il nuovo digitale terrestre? Cominciamo col dire che questo cambiamento si è reso necessario dalla cessione alla rete telefonica mobile – per il 5G – di una buona parte delle reti televisive, che quindi vanno ad adottare lo standard di seconda generazione DVB T2. È un sistema più efficiente che permetterà di trasmettere la stessa quantità di dati (quindi di contenuti) nonostante la riduzione delle frequenze. La codifica MPEG4 permette di risparmiare banda rispetto alla codifica MPEG2. La dismissione definitiva della codifica MPEG2 è prevista quindi il 31 dicembre 2022.

Come vedere tutti i canali con il nuovo digitale terrestre

Per vedere tutti i canali con il nuovo digitale terrestre basta selezionare dal telecomando del televisore o del decoder il tasto “Menu”, scegliere “Impostazioni” e lasciar partire la sintonizzazione automatica dei canali.

Come capire se la propria televisione è compatibile con il nuovo digitale terrestre

Resta sempre valido il canale TEST (1oo per Rai e 200 per Mediaset). Basta sintonizzare il televisore a questi canali e se appare la scritta "Test HEVC Main10" allora vuol dire che la televisione è compatibile con il nuovo digitale terrestre.