Sanremo 2025, si pensa ad un cambio di date: a quando dovrebbe slittare il Festival e cosa succederà L'ipotesi di un possibile slittamento del Festival di Sanremo 2025 è ancora in circolazione, non è stata né smentita né confermata da chi di dovere e quindi iniziano a sorgere le prime questioni da risolvere. Qualora dovesse essere confermato un cambio data, infatti, chi aveva già prenotato soggiorni per quella settimana, dovrà rimettervi mano.

A cura di Ilaria Costabile

Mancano ancora alcuni mesi prima dell'inizio di Sanremo 2025, ma la macchina del Festival è già in moto da un bel po' ed è delle ultime ore la notizia che, secondo quanto riportato da La Stampa e Il Secolo XIX, la kermesse canora non si terrà più nella prima settimana di febbraio, come di consueto, bensì nella seconda.

Le presunte date di Sanremo 2025 dopo lo slittamento

Il cambiamento, in realtà, sarebbe arrivato dopo una segnalazione dell'amministratore delegato della Rai che, infatti, avrebbe fatto notare come nelle date previste per il Festival ovvero quelle dal 4 all'8 febbraio, si giocherebbero i quarti di finale della Coppa Italia, campionato seguitissimo e quindi possibile competitor in termini di ascolti tv. Le date individuate, quindi, sarebbero quelle dall'11 al 15 febbraio, che andrebbero a soddisfare non solo la necessità di catalizzare l'attenzione del pubblico verso l'evento musicale e televisivo più atteso dell'anno, ma metterebbero d'accordo anche gli investitori pubblicitari, dal momento che, si sa, Sanremo rappresenta una enorme vetrina, non solo dal punto di vista artistico.

Le conseguenze dell'ipotetico cambio data di Sanremo 2025

L'indiscrezione era stata lanciata, inizialmente, da TvBlog, già qualche giorno fa e ad oggi non c'è stata alcuna smentita o conferma da parte né del direttore artistico, Carlo Conti, né dai dirigenti Rai. Se, però, così dovesse accadere, ci sarebbero non pochi problemi circa le prenotazioni che, già in queste settimane, sono state effettuate da chi in quella settimana aveva in programma di trascorrere qualche giorno nella cittadina ligure, proprio in occasione del Festival o di chi, al contrario, desiderava allontanarsene proprio in vista della baraonda che la kermesse porta con sé. È ancora tutto in via di definizione, ma certamente, anche gli addetti dovranno pensare a come ovviare al problema, qualora lo slittamento dovesse essere realmente confermato.