Il Festival di Sanremo 2025 si terrà da martedì 4 a sabato 8 febbraio Sono state annunciate le date del Festival di Sanremo 2025, anticipate dal direttore del Teatro Ariston Walter Vacchino in sede di presentazione della prossima stagione teatrale.

Il Festival di Sanremo 2025 si terrà dal 4 all'8 febbraio 2025. L'annuncio, però, non è stato dato dalla Rai o dalla direzione artistica, in capo a Carlo Conti, ma dal direttore del Teatro Ariston Walter Vacchino. Si è trattato di un vero e proprio spoiler. Vacchino, in sede di presentazione della conferenza stampa per la prossima stagione del Teatro Ariston, ha di fatto svelato le date del Festival di Sanremo.

La novità del Festival

La novità più consistente del Festival di Sanremo 2025, oltre al ritorno di Carlo Conti come conduttore, sarà il ritorno della divisione tra Big e Nuove Proposte. Non ci sarà nessuna eliminazione e, come di consueto al tempo delle due gare, il vincitore delle Nuove Proposte sarà proclamato nella serata delle cover. Tra gli altri ritorni, il DopoFestival a fronte di una durata delle puntate più breve rispetto a quella del Festival di Amadeus. Le date del Festival di Sanremo sono quindi state anticipate dal direttore del Teatro Ariston Walter Vacchino e non è chiaro se sia stato uno scivolone involontario oppure se fosse una dichiarazione concordata. Resta, ad ogni modo, la grande attesa per l'evento, per la sua composizione e per quelli che accompagneranno Carlo Conti in questa nuova avventura. Tra i nomi più forti, tra i tanti che si stanno facendo in queste ore, c'è quello di Alessandro Cattelan per il DopoFestival.

Il ritorno di Carlo Conti

Carlo Conti, prima del 2025, è stato già conduttore a Sanremo per ben tre volte. Nel 2015, condusse il Festival con Emma Marrone, Arisa e Rocío Muñoz Morales. Nel 2016, lo condusse con Virginia Raffaele, Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Nel 2017, il suo terzo e ultimo Festival di Sanremo con la conduzione di Maria De Filippi. Dopo l'era Conti, il Festival è passato per un biennio a Claudio Baglioni, poi il quinquennio record di Amadeus.