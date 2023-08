Programmi Mediaset, prima serata e pomeriggio: date di inizio a settembre, il calendario completo I programmi Mediaset del prime time e del pomeriggio sono pronti a partire e hanno una data per la messa in onda di settembre. Di seguito il calendario completo con la data di partenza di programmi come Uomini e Donne, Tu si que vales e Amici, da Mattino 5 e Pomeriggio 5 per l’informazione, fino al Grande Fratello, Caduta Libera, Verissimo e Forum.

Grande aspettativa sulla programmazione della tv generalista che a settembre si prepara a garantire i soliti granitici programmi di successo e più di qualche sorpresa. I palinsesti Mediaset 2023/2024 hanno riconfermato i volti di punta del prime time e del pomeriggio, con l'ingresso (ormai prevedibile) di Bianca Berlinguer nella squadra di Rete 4 e un'inversione di marcia sulla linea di gestione dei reality. Parola d'ordine: anti-trash, ovvero ‘non oltrepassare i limiti nel pieno rispetto del pubblico‘. Più facile a dirsi che a farsi, ma tant'è. Piersilvio Berlusconi è il nome più citato nelle ultime settimane, con la sua rivoluzione in fieri, che ha già generato un'ondata di consenso entusiasta, al grido di ‘era ora', e più di qualche perplessità sul come si riuscirà a farla. Le intenzioni ci sono tutte e sembrano delle migliori, si vedrà.

Sta di fatto, che i programmi Mediaset del prime time e del pomeriggio sono pronti a partire e hanno una data per la messa in onda di settembre. Di seguito il calendario completo della programmazione serale e pomeridiana: dalle trasmissioni targate Fascino, con Maria De Filippi al timone, come Uomini e Donne, Tu si que vales ed Amici, a quelle di informazione come Mattino 5 e Pomeriggio 5, fino al Grande Fratello, Caduta Libera, Verissimo e Forum.

Programmi prime time, quando vanno in onda a settembre:

venerdì 8: Concerto Max Pezzali (serata unica)

sabato 9: 070 (la replica dei concerti di Renato Zero)

lunedì 11: Grande Fratello

mercoledì 13: Maria Corleone

venerdì 15: Ciao Darwin

sabato 16: Tú Sí Que Vales

domenica 24: Caduta Libera

Programmi day time, quando vanno in onda a settembre: