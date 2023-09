Prima ipotesi bestemmia al GF, il caso di Claudio Roma e l’intercalare: “… D*o” Claudio Roma casca nella trappola di un intercalare fin troppo colorito. Come fanno notare diversi spettatori su Twitter la sua frase includerebbe la parola “D*o”. Visti i precedenti, potrebbero arrivare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

A cura di Giulia Turco

Prima ipotesi bestemmia al Grande Fratello. Nell'edizione dei buoni sentimenti, mentre il cast di inquilini sta facendo il possibile per evitare ogni scontro e per mostrare il profilo migliore di sé, uno degli ultimi arrivati in Casa finisce nel mirino dei social con l'accusa della prima ipotetica bestemmia. Dopo il richiamo per il ‘Vaffa' di Lorenzo e l'esclamazione eccentrica di Giuseppe, non è escluso che, se verificata, l'esternazione di Claudio Roma possa attirare provvedimenti.

Che cosa ha detto Claudio Roma e i precedenti

Durante uno dei primi giorni in tugurio insieme ai nuovi arrivati, Claudio Roma casca nella trappola di un intercalare fin troppo colorito. Non è chiaro che cosa pronunci di preciso il concorrente, perché dagli audio le parole non sono ben distinguibili, ma come fanno notare diversi spettatori su Twitter la sua frase includerebbe la parola “D*o”. Sembra essere un intercalare da parte del 34enne romagnolo, non una vera e propria bestemmia, ma non per questo sarebbe giustificabile. Negli anni passati ad esempio fece discutere la squalifica di Stefano Bettatini, escuso dal gioco per aver detto “Porca Madosca”, o quella di Denis Dosio colpevole di aver pronunciato l’esclamazione “Dio Bo”. Considerati i prevedenti e la rigidità del regolamento di quest’anno dunque, non è da escludere un provvedimento disciplinare.

Chi è Claudio Roma concorrente del GF

Entrato in Casa nella puntata di venerdì 15 settembre, Claudio Roma ha raccontato la sua storia, da un’adolescenza difficile ai problemi con la giustizia, oggi riscattati. stesso Alfonso Signorini: "Claudio è stato arrestato per spaccio quindi è finito in carcere, subito dopo per tre mesi agli arresti domiciliari e successivamente ha fatto i servizi sociali che lo hanno cambiato per sempre”, ha raccontato Signorini. "Ho capito che quando prendi una strada sbagliata, la sola che puoi fare è correggerla per trovare un nuovo te stesso e io ci sono riuscito”, ha aggiunto il concorrente che oggi vive sulla riviera romagnola.