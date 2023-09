Giuseppe Garibaldi al GF: “Mannaggia la pu*****”, ma subito dopo chiede scusa agli autori La politica anti trash del. Nuovo GF sta sortendo i suoi effetti e così i primi giorni nella Casa sono trascorsi come una convivenza pacifica dai toni moderati. Tra i concorrenti però sembra aleggiare sempre un velo di “terrore” e il passo falso sembra essere continuamente dietro l’angolo.

Uno stato di allerta aleggia sui concorrenti del GF. Venerdì 15 settembre va in onda in prima serata il secondo appuntamento con la nuova edizione del reality e sarà l’occasione per vip e nip per fare i conti con Signorini rispetto all’andamento dei primi giorni nella Casa. Finora sembra che il clima sia rimasto pacifico e i toni moderati, anche se lo scivolone è sempre dietro l’angolo per ognuno di loro.

La quasi parolaccia di Giuseppe nel tugurio

La nuova puntata sarà anche l’occasione per uno ‘switch’, probabilmente, e ai ragazzi che hanno vissuto nel tugurio questi primi giorni sarà concessa la possibilità di rientrare finalmente in casa, sempre che se lo siano meritato, chiaramente. Nelle ultime ore Giuseppe Garibaldi ha rischiato parecchio, lasciandosi andare ad un’espressione colorita che sarebbe potuta valere una strigliata da parte degli autori. “Mannaggia la pu*****”, ha esclamato il concorrente calabrese, salvo poi rendersi subito conto di aver corso un bel rischio. “No scusa, scusatemi, davvero non mi sono proprio reso conto”, ha chiarito immediatamente rivolgendosi agli autori, tra le risate di Vittorio e Anita che non sono riusciti a contenersi.

Il “vaffa” di Lorenzo e la strigliata degli autori

La politica anti trash del nuovo Gf insomma sta sortendo i suoi effetti, con il risultato che i concorrenti sembrano essere fin troppo “terrorizzati” dall’idea di una squalifica o di un’ammonizione. Il primo a correre il rischio negli scorsi giorni è stato Lorenzo Remotti, che stava per scivolare su un “vaffa” durante una discussione con gli inquilini. “Mi hanno chiamato, sono diventato una iena. Gli hai detto von non sapete chi sono io”, ha raccontato il calzolaio a proposito di una conversazione accesa avuto con gli autori a tal proposito. Ha rischiato anche il gesto di Massimiliano Varrese, che ha ben pensato di fare uno scherzo a Rosy Chin incappucciandosi e impugnando un coltello da cucina in stile “Scream”. Rievocare il maniaco protagonista del celebre film non sarebbe senz’altro piaciuto alla produzione, ecco perché la chef lo ha subito fermato.