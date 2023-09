La prima lite al GF è solo sfiorata, Rosy Chin messa alla prova potrebbe presto esplodere La convivenza tra le mura della Casa si rivela presto difficile e così le prime scintille fanno capolino, mentre gli inquilini fanno il possibile per arginare lo scontro. Tra gli animi più caldi sembra essersi Rosy Chin, la chef che ha subito messo le sue abilità culinarie al servizio dell’intero gruppo.

A cura di Giulia Turco

(Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Nella Casa del nuovo GF sono trascorse le prime giornate di convivenza e l’impressione è stata chiara sin da subito: in concorrenti sono tenuti a freno dal timore di un passo falso, o una parola di troppo che possa compromettere il corso degli eventi. La convivenza tra le mura del loft tuttavia si rivela difficile molto in fretta e così ecco che le prime scintille fanno capolino, mentre gli inquilini fanno il possibile per arginarne lo scoppio.

Rosy Chin già battezzata chef ufficiale della casa

Rosy Chin si sta rivelando indubbiamente uno degli elementi centrali delle dinamiche in gioco. Ha un’attitudine amichevole e a tratti materna pressoché con tutti e si dimostra disponibile a mettere le sue capacità culinarie di professionista al servizio dell’intero gruppo ad ogni pasto della giornata. Come ogni chef che si rispetti, però, esige che le sia lasciato lo spazio di manovra e di decisione in cucina, ecco perché l’essersi appropriata dell’etichetta di cuoca della casa potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Lite sfiorata con Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares

L’idea dell’attrice di soap opera Grecia Colmaneres di spostare gli stracci bagnati fuori dalla cucina non è affatto piaciuta a Rosy Chin. Non ha esitato a farglielo notare, ma non è sfuggito al pubblico come l’attrice abbia messo a dura prova la sua pazienza. Nella stessa giornata la chef si era ritrovata a sfiorare la lite anche con Beatrice Luzzi, “colpevole” di averla innervosita durante la preparazione della cena. In casa i concorrenti avevano deciso di preparare gli gnocchi di patate, collaborando in gruppo sotto l’osservazione di Rosy. Al termine della cena le due donne si sono confrontate su quanto accaduto, arrivando quasi ad una discussione animata. Motivo della discordia, il fatto che gli autori avrebbero detto a Beatrice di accelerare la preparazione, ma in confessionale con Rosy avrebbero negato, addossando le responsabilità alla stessa Luzzi: "Nessuno ha detto a Bea di dire questo, è lei che aveva fame".