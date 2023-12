Prima della Scala 2023 oggi in tv, dove vedere Don Carlo il 7 dicembre: canale e orario Oggi 7 dicembre, la Rai trasmette la prima della Scala, che quest’anno ospiterà Don Carlo di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 dalle 17:45 e in streaming su RaiPlay.

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Prima della Scala 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi giovedì 7 dicembre 2023 al Teatro alla Scala di Milano verrà inaugurata la stagione operistica 2023/2024 con una delle opere più note scritte da Giuseppe Verdi, ovvero il Don Carlo. Come ogni anno la prima verrà trasmessa anche in diretta su Rai1 e in streaming, oltre ad essere trasmessa in mondovisione grazie ad alcune piattaforme. L'evento, come di consueto, si terrà per celebrare Sant'Ambrogio, il patrono della città e vi prenderanno parte personalità importanti del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica. Sul palco, nel ruolo dei protagonisti dell'opera il cui adattamento è stato firmato da Lluis Pasqual, e che sarà diretta dal maestro Riccardo Chailly, ci saranno tra gli altri Michele Pertusi, Francesco Meli e Anna Netrebko.

Prima della Scala: dove vedere la diretta TV e streaming sulla Rai

Sarà possibile vedere la diretta del Don Carlo su Rai1 a cura di Rai Cultura a partire dalle ore 17:45. Per garantire una visione quanto più completa dello spettacolo, sono state adibite dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti, il tutto controllato da un corposo team di tecnici. Oltre che in diretta, l'opera potrà essere vista in streaming su RaiPlay, dove rimarrà fino a quindici giorni dopo la messa in onda della prima. Come ogni anno, gli appassionati potranno ascoltarla anche su Radio Tre, oltre che in uno speciale di RaiNews 24.

Il Don Carlo di Giuseppe Verdi è diviso in quattro atti, per una durata complessiva di circa 4 ore. L'opera sarà visibile, poi, anche al di fuori dei confini italiani grazie ai broadcaster di tutti i continenti che hanno stretto accordi con Rai Com, tra questi figura il canale culturale ARTE. In Giappone sarà trasmessa in formato 4K HDR. La Prima della Scala sarà proiettata in diretta anche nelle sale cinematografiche di Spagna, Svizzera, America Latina, Australia e Nuova Zelanda e anche in quindici sale italiane.

Anche quest'anno, poi, l'opera sarà trasmessa anche fuori le mura del Teatro alla Scala. Grazie all'iniziativa Prima Diffusa, fino al giorno della prima della Scala, il 7 dicembre, il Don Carlo di Giuseppe Verdi è stato portato in oltre 50 eventi gratuiti in 35 luoghi milanesi tra i vari Municipi, ma anche fuori città, come al Terminal dell’aeroporto Malpensa e al Mumec.

Il programma e gli ospiti della Prima della Scala

Come annunciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, saranno presenti personalità illustri per uno degli eventi più importanti della città. Diversamente dagli altri anni, però, non prenderanno parte alla Prima il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci saranno, invece il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A loro si aggiungeranno il presidente Fontana e anche il neo prefetto di Milano Claudio Sgaraglia.