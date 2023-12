Prima della Scala 2023, le foto dei look dei politici e dei vip sul red carpet a Milano Oggi si apre la stagione del Teatro alla Scala, Milano. La prima è stata affidata al Maestro Riccardo Chailly, che esegue l’opera Don Carlo di Giuseppe Verdi: ecco tutti i look sfoggiati dalle star all’attesissimo evento.

Oggi, 7 dicembre 2023, giorno di Sant'Ambrogio, è una data speciale per la città di Milano e non solo perché si festeggia il patrono: come da tradizione, il Teatro alla Scala apre la sua stagione con l'attesa prima. Quest'anno ad andare in scena è l'opera Don Carlo di Giuseppe Verdi: diretta dal Maestro Riccardo Chailly, viene proposta nella versione in quattro atti in lingua italiana, la stessa che venne rappresentata per la prima volta nel 1884 proprio alla Scala. L'evento (che andrà in onda anche in tv) è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno nella vita mondana meneghina e non sorprende che tra gli ospiti vi siano sempre dei grandi nomi del mondo dello spettacolo e della politica. In questo 2023 ci saranno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ma anche Roberto Bolle, Ornella Vanoni e Patti Smith: ecco tutti i look sfoggiati dalle star in questa occasione speciale.

A infiammare il red carpet allestito all'ingresso del Teatro alla Scala in occasione della prima sono stati moltissimi volti noti del mondo istituzionale e mondano. A distinguersi per eleganza sono stati i grandi nomi del cinema e della danza, tutti nei classici smoking su misura firmati da re Giorgio Armani, da Pedro Almodóvar a Louis Garrel, fino ad arrivare ai primi ballerini della Scala Timofej Andrijashenko e Marco Agostino, primo ballerino della Scala. A scegliere la classe senza tempo dello stilista simbolo della moda italiana, anche l'étoile della Scala Nicoletta Manni e la moglie del sindaco Giuseppe Sala, Chiara Bazoli, entrambi meravigliose in lunghi abiti della collezione Privé.

Tra le invitate più attesa c'è Lucrezia Guidone, una delle protagoniste della terza stagione di Mare Fuori, che per la prima teatrale ha indossato un maxi dress principesco di Antonio Riva in tulle ricamato con motivo floreale, maniche lunghe a guanto e gonna a ruota in crine steccato.

Il bozzetto dell'abito Antonio Riva di Lucrezia

Lucia Silvestri, direttrice Creativa della gioielleria Bvlgari, ha preferito una creazione in velluto di seta color bosco con la scollatura profonda sempre di Antonio Riva, arricchito dagli scintillanti preziosi di perle e diamanti della Maison che guida. Lo stilista è stato scelto anche da Martina Arduino, prima ballerina della Scala, che ha invece optato per dei pois glitterati impreziositi da velluto nero a contrasto.

Il bozzetto dell'abito di Antonio Riva indossato da Lucia Silvestri