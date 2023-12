Il cast del Don Carlo di Verdi alla Prima della Scala 2023: personaggi e interpreti Il Teatro alla Scala di Milano inaugura oggi la stagione 2023-2024 con Don Carlo, opera di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Rai1 dalle 17:45. Nel ruolo della protagonista la star della lirica mondiale Anna Netrebko.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si apre la stagione 2023-2024 del Teatro alla Scala di Milano. Oggi, giovedì 7 dicembre, arriva sul palco il Don Carlo di Giuseppe Verdi con la regia di Lluís Pasqual, nella versione approntata dal compositore proprio per lo storico teatro milanese nel 1884: l'opera, che ha già inaugurato la stagione del 2008, durerà quattro ore e andrà in scena dalle 17.45 alle 22.20 circa.

Come da tradizione la prima sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 17:45. Con una grande novità: per la prima volta Rai Cultura riprende in 4K lo spettacolo, che avrà quindi una definizione quattro volte superiore rispetto agli standard televisivi. Si avvarranno delle riprese in alta definizione anche le 35 sedi coinvolte nell’iniziativa sociale del Comune di Milano “Prima Diffusa” (a ingresso libero) e il maxischermo collocato al centro della Galleria Vittorio Emanuele II, aperto a tutti i cittadini.

La storia, tratta dall’omonima tragedia di Friedrich Schiller, è ambientata in Spagna nel 1568, anno del trattato di pace con la Francia, e racconta dell’amore tra i giovani Don Carlo e Elisabetta di Valois, figli rispettivamente di Filippo II di Spagna e del re di Francia. Un sentimento ostacolato però da ragioni politiche: Elisabetta è stata infatti promessa in sposa dal re al padre di Carlo.

Personaggi e interpreti del Don Carlo alla Prima della Scala 2023

Direttore: Riccardo Chailly

Regia: Lluís Pasqual

Filippo II, Re di Spagna: Michele Pertusi

Don Carlo, Infante di Spagna: Francesco Meli

Rodrigo, Marchese di Posa: Luca Salsi

Il Grande Inquisitore: Jongmin Park

Elisabetta di Valois: Anna Netrebko (10, 13, 16, 19, 22 dicembre) Maria José Siri (30 dicembre, 2 gennaio)

La Principessa d’Eboli: Elīna Garanča (10, 13, 16, 19, 22 dicembre), Veronica Simeoni (30 dicembre, 2 gennaio)

Chi è Francesco Meli, il tenore che interpreta Don Carlo

Francesco Meli, nato a Genova nel 1980, interpreta Don Carlo nell'allestimento dell'opera di Lluìs Pasqual. Tenore italiano tra i più celebri, ha inaugurato per cinque volte la stagione della Scala, e cantato nel concerto di apertura di Expo 2015 a Milano.

Nel 2022 ha festeggiato vent’anni di carriera e diciotto di collaborazione con il teatro milanese: Meli ha infatti debuttato alla Scala a soli 23 anni ne Les Dialogues des Carmelites diretto da Riccardo Muti, e vi è poi tornato negli anni successivi per Otello, Idomeneo, Don Giovanni, Maria Stuarda, Der Rosenkavalier, Carmen, Giovanna d’Arco, I due Foscari, Don Carlo, La traviata, Ernani, Tosca, Il Trovatore, Aida, L’elisir d’amore, Macbeth, Un ballo in maschera.

Anna Netrebko nel ruolo di Elisabetta di Valois

C'è anche lei, la star mondiale della lirica Anna Netrebko, a impersonare il ruolo della protagonista femminile accanto a Francesco Meli/Don Carlo. Nata in Russia nel 1971 e naturalizzata austriaca, esordisce al Teatro alla Scala nel 1998 con un concerto di musiche russe diretto da Valerij Gergiev. Inaugura la stagione 2011-2012 il 7 dicembre con Don Giovanni, diretta da Daniel Barenboim, nel ruolo di Donna Anna. Torna a sancire l'inizio della stagione 2015-2016 nel ruolo eponimo della Giovanna d'Arco di Verdi, diretta stavolta da Riccardo Chailly.

La sua terza inaugurazione scaligera (stagione 2017-2018) avviene con Andrea Chénier a fianco del marito tenore Yusif Eyvazov e del baritono Luca Salsi, diretta ancora da Chailly, con la regia di Mario Martone. Inaugura la stagione 2019-2020 come protagonista nella Tosca di Puccini, per la regia di Davide Livermore, assieme a Francesco Meli e Luca Salsi, sempre diretti da Chailly.