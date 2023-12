Prima della Scala 2023: quanto costa il biglietto per il Don Carlo di Verdi Oggi, 7 dicembre 2023, è in programma la Prima del Teatro alla Scala di Milano. Quest’anno andrà in scena il Don Carlo di Verdi. L’opera racconta il conflitto tra Filippo II di Spagna e il figlio Don Carlo. Il costo dei biglietti, già sold out, varia dai 100 euro ai 3.200 euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Oggi, 7 dicembre 2023, è in programma la Prima del Teatro alla Scala di Milano. Dal 1951 l'evento si svolge proprio il giorno di Sant'Ambrogio, che è il patrono della città. Per l'occasione andrà in scena il Don Carlo di Verdi diretta dal Maestro Riccardo Chailly.

L'opera è stata presentata per la prima volta nel 1867. Nel 1886 Verdi decise di trasformarla in un'opera in cinque atti. Racconta lo scontro tra Filippo II di Spagna e il figlio Don Carlo. Ampio spazio anche al conflitto tra Stato e Chiesa. Non è la prima volta che l'opera, apre la stagione della Scala: è già successo nel 1968 e nel 1977.

Nel cast ci saranno molti nomi famosi: René Pape, che avrà il ruolo di Filippo II, Anna Netrebko nel ruolo di Elisabetta di Valois e Francesco Meli in quello di Don Carlo.

Ma quanto costa assistere alla Prima della Scala? Il costo dei biglietti varia dai 100 euro ai 3.200 euro. E anche per quest'anno è tutto esaurito.

Quanto costa il biglietto per la Prima della Scala 2023 in platea

La pianta della Scala

Per poter assistere all'opera di Verdi dalla platea del Teatro La Scala di Milano bisognerà pagare un biglietto, il cui costo si aggira intorno ai 3.200 euro.

Il costo dei biglietti in prima e seconda galleria

Più accessibile il biglietto che invece consente di poter vedere l'opera Don Carlo dalla prima e dalla seconda galleria: il prezzo infatti varia dai 130 euro e fino ai 450 euro. Il costo cambia in base alla posizione e alla visibilità.

Quanto costa il biglietto nel palco centrale e palchi

Per quanto riguarda i posti che si trovano nei palchi il prezzo varia da 640 euro e fino ai 3.200 euro così come nella platea. Anche in questo caso, il costo cambia in base alla posizione e alla visibilità.