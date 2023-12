Perché Mattarella e Meloni non saranno alla Scala e chi ci sarà sul palco reale Niente Mattarella e Meloni sul palco reale. Il sindaco Beppe Sala sarà seduto accanto a Liliana Segre: in prima fila con loro anche il presidente del Senato Ignazio La Russa.

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima della Scala senza il Presidente della Repubblica. Sì perché Sergio Mattarella, quest'anno, non sarà presente il 7 dicembre al Don Carlo di Giuseppe Verdi, lo spettacolo diretto da Riccardo Chailly che inaugurerà la stagione lirica del teatro milanese. Così come sarà assente la premier Giorgia Meloni, che si troverà di passaggio a Milano in mattinata ma ripartirà nel primo pomeriggio per altri impegni istituzionali: non succedeva dal debutto di Andrea Chénier di Umberto Giordano, nel 2017.

Chi farà dunque bella mostra sul palco reale, destinato alle massime autorità cittadine e nazionali? Dopo voci di corridoio che volevano il sindaco Beppe Sala in platea, in protesta con la compagine di governo che popolerà il prestigioso palchetto, arriva adesso la conferma: il primo cittadino di Milano salirà sul palco accanto alla senatrice Liliana Segre. "Voglio avere Segre di fianco a me perché credo che in questo momento più che mai sia importante, ci vuole un messaggio politico", le sue parole.

Ma non sarà certo solo. Al suo fianco, in prima fila, sarà presente anche Ignazio La Russa, presidente del Senato e seconda carica dello Stato.

Leggi anche Incidente sul lavoro nel nuovo centro commerciale Merlata Bloom: operaio precipita da una scala

Beppe Sala sul palco reale nel 2022, durante la prima del Boris Godunov

In seconda fila sulle sedie storicamente destinate alle teste coronate di tutta Europa, invece, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la ministra per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il palco reale del Teatro alla Scala

Ma non solo. In platea sono già confermati i nomi di Mario Monti a Ornella Vanoni, Patti Smith e Francesco Vezzoli, le étoile della Scala Nicoletta Manni e Roberto Bolle e il sovrintendente Dominique Meyer.