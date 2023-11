Perché Mattarella e Meloni quest’anno saranno assenti alla Prima della Scala (non accadeva dal 2017) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non sarà presente alla Prima del Teatro alla Scala il prossimo 7 dicembre: non accadeva dal 2017. Anche la premier Giorgia Meloni sarà assente.

Quest'anno non sarà la stessa festa di Sant'Ambrogio al Teatro alla Scala. Alla tradizionale Prima del 7 dicembre del famoso teatro di Milano non parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nessun ingresso tanto atteso a teatro e nessun lungo applauso dunque: non ci sarà la prima carica dello Stato che saluta la platea, come ormai da tradizione. Il Palco reale della Scala quest'anno non sarà affollato come lo scorso anno quando ad assistere all'Opera lirica c'era Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e tante altre rappresentanti delle istituzioni tra il presidente del Senato, nonché seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa.

Chi parteciperà alla Prima della Scala

A presentarsi il prossimo 7 dicembre sarà invece Ignazio La Russa, il vicepremier Matteo Salvini e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Oltre a tutti i politici e le istituzioni locali. Sia Mattarella che la premier Meloni invece non ci saranno. Un'assenza pesante e che per il momento non ci sono specifiche motivazioni a riguardo: tra le ipotesi quella che saranno occupate in un altro impegno istituzionale. Per un precidente dell'assenza del presidente della Repubblica bisogna risalire al 2017.

A Fanpage.it il Teatro alla Scala ha confermato per ora l'assenza di Sergio Mattarella. Ci potrebbe però essere un cambio di programma dell'ultimo minuto. Intanto Mattarella lo scorso 24 novembre ha partecipato all'inaugurazione della stagione lirica della Fenice a Venezia dove è stato applaudito per diversi minuti.

Tutto è pronto comunque per il "Don Carlo" di Verdi diretto da Riccardo Chailly: tutti i biglietti sono esauriti per il 7 dicembre e ne rimangono pochissimi per le ultime repliche. L'opera che darà il via alla stagione lirica sarà trasmessa in diretta da Rai Cultura su Rai 1.