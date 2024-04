video suggerito

Roberto Bolle potrebbe diventare il direttore del ballo al Teatro alla Scala: “Sarebbe un grande onore” Il prossimo anno scade il contratto dell’attuale direttore del ballo al Teatro alla Scala Manuel Legris. Tra i professionisti che potrebbero ricoprire la carica c’è sicuramente Roberto Bolle: “Per me sarebbe un vero onore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Potrebbero esserci importanti cambi ai vertici del Teatro alla Scala di Milano. Dopo la fine del contratto del sovrintendente Dominique Meyer e la sostituzione con Fortunato Ortombina, nuove nomine potrebbero arrivare anche alla guida del ballo. Il nuovo sovrintendente potrebbe infatti non confermare l'attuale direttore Manuel Legris e quindi inizia a farsi strada il toto nomi. E tra le possibilità c'è sicuramente l'étoile del Teatro alla Scala Roberto Bolle. Un suo primo commento è arrivato alla Vita in diretta su Rai1: "Ancora non so. Guidare il ballo sarebbe sicuramente un grande onore e un privilegio perché la Scala è anche la mia casa, un teatro a cui sono legatissimo vedremo, potrei farci un pensiero".

L'attuale direttore Legris infatti sarà a scadenza contratto a novembre del prossimo anno. La nomina di Roberto Bolle sarebbe un ulteriore passo in avanti nella sua carriera che lo ha già portato in giro per il mondo. Il suo cuore però è sempre stato senza dubbio al Teatro alla Scala dove è entrato in accademia per la prima volta a 11 anni per poi diventare a 21 anni già primo ballerino. E sette anni dopo è arrivata la proclamazione a étoile. "Con il cambio del sovrintendente – ha spiegato Bolle ad Alberto Matano – magari cambierà il direttore di ballo" e i colleghi sarebbero "molto contenti se io prendessi la direzione della compagnia. Ancora non lo so".

Roberto Bolle si è esibito nella serata di ieri 29 aprile in uno show su Rai1 in occasione della Giornata Internazionale della Danza. Con il titolo Viva la Danza l’étoile piemontese ha messo in scena un gran galà con il quale ha saputo omaggiare la sua arte.