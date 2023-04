Pierpaolo Pretelli: “Giulia Salemi opinionista del GF Vip? Sta bene sulla poltrona social” Pierpaolo Pretelli non appare particolarmente convinto all’idea che sia la fidanzata Giulia Salemi a sedersi sulla poltrona di opinionista del Gf Vip lasciata vuota da Giulia Salemi. “Sta bene sulla poltrona social”, è il commento del conduttore del GF Vip Party.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i motivi della recente crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ci sarebbero, secondo quanto raccontato da Chi, anche gli eccessivi impegni di lavoro della influencer e conduttrice, quest’anno voce dei social al Grande Fratello Vip. Stando a questa indiscrezione, acquistano un senso le recenti dichiarazioni del conduttore del GF Vip Party a Tag24 a proposito della possibilità che sia la compagna a sostituire l’uscente Sonia Bruganelli sulla poltrona da opinionista del reality show.

Pierpaolo Pretelli scettico a proposito di Giulia Salemi opinionista al GF Vip

“Giulia sta bene anche dove sta con quella poltrona social, l’importante è che ce ne sia una con dello spazio per lei”, ha dichiarato Pierpaolo a proposito della possibilità che sia la compagna a sostituire Sonia Bruganelli, circostanza che era stata proprio l’opinionista uscente a suggerire. Pierpaolo sembrerebbe però augurarsi che Salemi resti titolare dello spazio social che all GF Vip le è già stato assegnato.

La vittoria di Nikita Pelizon secondo Pierpaolo Pretelli

Pretelli ha dichiarato inoltre di avere trovato spiazzante la vittoria riportata da Nikita Pelizon al GF Vip. “Ti dico la verità: mi è parsa una vittoria spiazzante quella di Nikita, mi aspettavo Tavassi o Oriana. Nikita però ha fatto un percorso lungo tanti mesi ed è giusto sia stata premiata”, ha affermato sinceramente Pretelli, sorpreso dal fatto che sia stato proprio Nikita a spuntarla su Oriana Marzoli, considerata la superfavorita in vista della vittoria finale. Nikita ha vinto grazie al televoto del pubblico a casa che l’ha premiata dopo mesi difficili. Pelizon ha vissuto le ultime settimane isolandosi dal resto del gruppo, con il quale non è riuscita a trovare un punto di incontro. Il pubblico, attraverso il televoto, sembrerebbe avere voluto premiarla proprio in seguito ai momenti difficili vissuti, consegnandole la vittoria finale.