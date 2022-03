Pierpaolo Pretelli a Domenica In, Mara Venier sembra averlo perdonato per la battuta sul “botulino” Zia Mara lascia la porta di Rai 1 semi aperta per Pierpaolo Pretelli. Su Instagram, Mara Venier ha risposto ad una spettatrice parlando dell’ipotesi ritorno dell’imitatore a Domenica In.

A cura di Giulia Turco

Mara Venier sembra aver perdonato Pierpaolo Pretelli. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, la conduttrice ha lanciato una ben poco celata frecciatina all’ex gieffino tirando in ballo quella sua battuta forse infelice che si era lasciato scappare, qualche tempo prima, nello studio della rete antagonista con Silvia Toffanin. Era già da un pezzo che Pretelli non faceva più capolino negli studi Rai della domenica, ma dopo aver ironizzato sulla necessità di “svecchiare” i programmi di Rai 1 si era ipotizzata una irrimediabile maretta tra Pierpaolo e la padrona di casa.

Mara Venier non chiude la porta a Pretelli

Eppure sui social zia Mara sembra aver aperto alla possibilità di un ritorno di Pierpaolo nello studio di Domenica In. La conduttrice infatti ha risposto al commento lasciato sotto and uno dei suoi post da una sua fan. Alla domanda della spettatrice “Perché Pretelli non c’è più? Mi sono persa qualche puntata”, Venier ha replicato sibillina: “Per ora non c’è, ma chissà…”. Che zia Mara ci abbia messo una pietra sopra e abbia deciso di riaprire la porta al buon Pierpaolo? Per lui potrebbe esserci in serbo un nuovo progetto, di sicuro diverso dal tentativo del gioco telefonico che ha lasciato il pubblico piuttosto perplesso. Nel frattempo, Pretelli si è comunque dato da fare e ha iniziato una collaborazione con Radio 101.

(Il commento di Mara Venier sotto ad un post sul suo profilo Instagram).

La battuta infelice di Pierpaolo e le scuse

“Lì ho fatto azione botulismo, ho ringiovanito un po’”. Così, intervistato da Silvia Toffanin, Pretelli aveva fatto calare il gelo negli ambienti Rai. La sua battuta aveva presto fatto il giro del web ed era arrivata dritta alle orecchie della padrona di casa di Domenica In. “Tranquillo Pierpaolo, ci rivediamo presto”, aveva replicato Mara Venier. Eppure da allora di Pierpaolo non si era più vista nemmeno l’ombra. “Era una battuta scherzosa”, si era subito giustificato lui. “Non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male, mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botuolino della Rai”.